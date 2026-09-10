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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre sanayi üretim endeksi temmuz ayında yıllık yüzde 0,3 azaldı.

YILLIK BAZDA SEKTÖRLERDE SON DURUM

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yıllık bazda yüzde 3,8, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,6 azaldı.

İmalat sanayi sektörü endeksi ise yıllık bazda yüzde 0,3 arttı.

AYLIK SANAYİ ÜRETİMİ YÜZDE 1 DÜŞTÜ

Sanayi üretim endeksi temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1 azaldı.

Alt sektörlerde aylık değişimlere bakıldığında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 2,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,8, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 2,2 geriledi.