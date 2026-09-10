Piyasalarda altın fiyatları güne yeşil ibrede başladı. Dün akşam saatlerinde kapanışı 6 bin 855 lira 63 kuruştan gerçekleştiren gram altın, sabahın ilk saatlerinde yüzde 0,29 oranında değer kazanarak 6 bin 875 lira 35 kuruş seviyesine yükseldi.
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (10 Eylül Perşembe)
Serbest piyasada altın fiyatları güne yukarı yönlü hareketle başladı. Kapanışı 6 bin 855 lira 63 kuruştan yapan gram altın, sabah saatlerinde yükselişe geçerek 6 bin 875 lira 35 kuruştan işlem görüyor. İşte Kapalıçarşı’da güncel gram, çeyrek, yarım altın fiyatları….Seçil Kılıç
Gram altının alış fiyatı ise 6 bin 793 lira olarak kaydedildi.
Gün içerisinde gram altında en düşük 6 bin 838 lira 52 kuruş, en yüksek ise 6 bin 887 lira seviyeleri görüldü.
10 Eylül Perşembe günü Kapalıçarşı’da altın fiyatlarında yukarı yönlü grafik hakim işte güncel rakamlar:
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Akşam saatlerinde 11 bin 185 liradan kapanış yapmasının ardından sabah saatlerinde 11 bin 217 liraya yükseldi. Alış fiyatı 11 bin 81 lira seviyesinde seyrediyor.
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Kapanışını 22 bin 363 liradan yapan yarım altın, güne yükselişle başlayarak 22 bin 427 lira satış fiyatına ulaştı. Alışı ise 22 bin 189 lira oldu.
TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Kapanışını 44 bin 582 liradan gerçekleştiren tam altın, sabah saatlerinde 44 bin 710 lira satış fiyatına ulaştı. Alış fiyatı 44 bin 173 lira olarak belirlendi.
HAS ALTIN NE KADAR?
Kapanışı 6 bin 841 lira 95 kuruş olan has altın, sabah 6 bin 861 lira 75 kuruş satış seviyesine yükseldi.
GREMSE ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Kapanışı 111 bin 26 lira olan yeni gremse altın, 111 bin 346 liradan alıcı buluyor.
ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Kapanışı 45 bin 348 lira olan Ata altın, sabah saatlerinde 45 bin 478 lira seviyesine ulaştı.
22 AYAR BİLEZİK
Kapanışını 6 bin 411 lira 43 kuruştan yapan 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı ise 6 bin 430 lira 4 kuruşa yükseldi.
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Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.