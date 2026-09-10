Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv 30 yılda otomobillerde inanılmaz renk değişimi: Peki bunun sebebi ne?

30 yılda otomobillerde inanılmaz renk değişimi: Peki bunun sebebi ne?

Otomobillerde renk tercihleri 30 yılda büyük değişim geçirdi. 1996’da kırmızı ve yeşil gibi canlı tonlar öne çıkarken bugün; siyah, beyaz ve gri renkler piyasaya hakim. Peki bunun nedeni ne? İşte detaylar...

Kaynak: Haber Merkezi
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30 yılda otomobillerde inanılmaz renk değişimi: Peki bunun sebebi ne? - Resim: 1

Amerika’da yapılan bir araştırma, otomobil tercihlerinde renk alışkanlıklarının geçen 30 yılda önemli ölçüde değiştiğini ortaya koydu.

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30 yılda otomobillerde inanılmaz renk değişimi: Peki bunun sebebi ne? - Resim: 2

1996 yılında kırmızı ve yeşil gibi parlak renkler öne çıkarken, günümüzde otomobil pazarına nötr tonların hakim olduğu görülüyor.

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30 yılda otomobillerde inanılmaz renk değişimi: Peki bunun sebebi ne? - Resim: 3

Araştırmaya göre 1996’da siyah, beyaz ve gri tonlarının toplam tercih oranı yüzde 47 seviyesindeydi. Günümüzde ise bu üç rengin ağırlığı yüzde 80’in üzerine çıktı.

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30 yılda otomobillerde inanılmaz renk değişimi: Peki bunun sebebi ne? - Resim: 4

Veriler, otomobil sahiplerinin zaman içerisinde daha sade ve nötr renkleri tercih etmeye başladığını gösterirken, parlak ve dikkat çekici renklerin pazardaki payının belirgin şekilde gerilediğine işaret ediyor.

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30 yılda otomobillerde inanılmaz renk değişimi: Peki bunun sebebi ne? - Resim: 5

PEKİ NEDEN?

Akromatik Tonların Dominasyonu: 1996 yılında Siyah, Beyaz, Gri ve Gümüş tonlarının (Grayscale) toplam payı %50.1 iken, günümüzde bu oran %80.4 seviyesine ulaşmıştır. Dünya genelinde yollar renklerini kaybetmektedir.

İkinci El Değeri ve Risk Yönetimi: Gri, beyaz ve siyah gibi nötr renkli araçların ikinci el piyasasında daha hızlı satılması ve değerini koruması tüketicileri bu renklere yönlendirmektedir.

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30 yılda otomobillerde inanılmaz renk değişimi: Peki bunun sebebi ne? - Resim: 6

Filo ve Kurumsal Tercihler: Şirketlerin kiralama ve filo yönetiminde beyaz ile gri tonlarını standart olarak belirlemesi bu renklerin oranını yukarı taşımaktadır.

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