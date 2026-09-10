30 yılda otomobillerde inanılmaz renk değişimi: Peki bunun sebebi ne?

PEKİ NEDEN?

Akromatik Tonların Dominasyonu: 1996 yılında Siyah, Beyaz, Gri ve Gümüş tonlarının (Grayscale) toplam payı %50.1 iken, günümüzde bu oran %80.4 seviyesine ulaşmıştır. Dünya genelinde yollar renklerini kaybetmektedir.

İkinci El Değeri ve Risk Yönetimi: Gri, beyaz ve siyah gibi nötr renkli araçların ikinci el piyasasında daha hızlı satılması ve değerini koruması tüketicileri bu renklere yönlendirmektedir.