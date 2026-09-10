Amerika’da yapılan bir araştırma, otomobil tercihlerinde renk alışkanlıklarının geçen 30 yılda önemli ölçüde değiştiğini ortaya koydu.
30 yılda otomobillerde inanılmaz renk değişimi: Peki bunun sebebi ne?
Otomobillerde renk tercihleri 30 yılda büyük değişim geçirdi. 1996’da kırmızı ve yeşil gibi canlı tonlar öne çıkarken bugün; siyah, beyaz ve gri renkler piyasaya hakim. Peki bunun nedeni ne? İşte detaylar...Kaynak: Haber Merkezi
1996 yılında kırmızı ve yeşil gibi parlak renkler öne çıkarken, günümüzde otomobil pazarına nötr tonların hakim olduğu görülüyor.
Araştırmaya göre 1996’da siyah, beyaz ve gri tonlarının toplam tercih oranı yüzde 47 seviyesindeydi. Günümüzde ise bu üç rengin ağırlığı yüzde 80’in üzerine çıktı.
Veriler, otomobil sahiplerinin zaman içerisinde daha sade ve nötr renkleri tercih etmeye başladığını gösterirken, parlak ve dikkat çekici renklerin pazardaki payının belirgin şekilde gerilediğine işaret ediyor.
PEKİ NEDEN?
Akromatik Tonların Dominasyonu: 1996 yılında Siyah, Beyaz, Gri ve Gümüş tonlarının (Grayscale) toplam payı %50.1 iken, günümüzde bu oran %80.4 seviyesine ulaşmıştır. Dünya genelinde yollar renklerini kaybetmektedir.
İkinci El Değeri ve Risk Yönetimi: Gri, beyaz ve siyah gibi nötr renkli araçların ikinci el piyasasında daha hızlı satılması ve değerini koruması tüketicileri bu renklere yönlendirmektedir.
Filo ve Kurumsal Tercihler: Şirketlerin kiralama ve filo yönetiminde beyaz ile gri tonlarını standart olarak belirlemesi bu renklerin oranını yukarı taşımaktadır.