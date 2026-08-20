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Kaynak: Haber Merkezi

Türk asıllı Alman yönetmen Fatih Akının yeni filmi Geister (Ghost Song), 74. San Sebastian Film Festivali'nin açılış filmi olarak dünya prömiyerini yapacak.

18 Eylül'de İspanya'nın San Sebastian kentindeki Kursaal Kongre Merkezi'nde düzenlenecek açılış töreninin ardından ilk kez izleyici karşısına çıkacak film, aynı zamanda festivalin en prestijli ödülü Altın İstiridye (Golden Shell) için yarışacak.

AŞKI İKİ DÜNYA ARASINDA ANLATIYOR

Başrollerini Mariam Dawoud ile Eren M. Güvercinin paylaştığı film, mezuniyet partisinde tanışıp ilk görüşte birbirlerine aşık olan Farasha ve Faris'in hikayesini konu alıyor.

Farasha'nın ani ölümüyle birlikte bambaşka bir boyuta taşınan hikâyede genç kadın, öteki dünyadan Faris'e rüyaları aracılığıyla ulaşmanın yolunu buluyor.

İki dünya arasında filizlenen aşk, Farasha'nın dünyalar arasındaki sınırı aşabildiği 40 gece boyunca devam ediyor.

17 FİLM ALTIN İSTİRİDYE İÇİN YARIŞACAK

Ghost Song'un da yer aldığı resmi yarışma seçkisinde toplam 17 uzun metrajlı film Altın İstiridye ödülü için mücadele edecek.

Festivalde Fatih Akın'ın yanı sıra Yeşim Ustaoğlu, Mike Leigh, Pablo Larraín ve Jesse Eisenberg gibi dünyaca ünlü yönetmenlerin yeni filmleri de yarışacak.

FATİH AKIN İÇİN BİR İLK

Geister (Ghost Song), Fatih Akın'ın San Sebastian Film Festivali'nde Altın İstiridye için yarışan ilk uzun metrajlı filmi olacak.

Başarılı yönetmen daha önce Duvara Karşı ile Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı, Yaşamın Kıyısında ile Cannes Film Festivali'nde En İyi Senaryo, Soul Kitchen ile ise Venedik Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü kazanmıştı.

Filmografisinde ayrıca In the Fade, Rheingold ve Amrum gibi dikkat çeken yapımlar da bulunan Fatih Akın, yeni filmiyle bir kez daha uluslararası sinema dünyasının en önemli organizasyonlarından birinde boy göstermeye hazırlanıyor.