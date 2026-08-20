21 Ağustos Cuma günü itibarıyla sinemaseverlerin beğenisine sunulacak olan 7 yeni film, farklı türlerdeki hikâyeleriyle izleyicilere keyifli bir hafta sonu yaşatmaya hazırlanıyor.

İşte bu haftanın öne çıkan yapımları ve vizyon rehberi:

Ruhlar Bölgesi

Aramızdalar (Korku, Gerilim, Gizem) Korku sinemasının sevilen evrenlerine yeni bir soluk getiren yapım, genç anne Gemma’nın ürpertici hikâyesini anlatıyor. Kızını kendi çocukluğunun geçtiği evde büyütmeye karar veren Gemma, bu evin aslında "Insidious" evrenindeki kayıp ruhların arafına açılan bir kapı olduğunu dehşet verici olaylarla keşfediyor.

Fırtına Ekip Yollarda (Macera, Komedi, Animasyon)

Ailece izlenebilecek eğlenceli yapımların başında gelen film; kayıplara karışan bir yakınlarının izini sürmek için bir araya gelen ve macera dolu bir yolculuğa çıkan renkli bir ekibin başından geçen komik olayları beyazperdeye taşıyor.

Tempus (Gerilim, Gizem)

İzleyiciyi 1960'lı yılların Gaziantep'ine götüren bu yerli yapım, amansız bir hastalığın son evresinde olan bir akademisyenin gizemli arayışını konu alıyor. Çocukluğundan beri sırrını çözmeye çalıştığı kozmik bir geçidi bulmak için özel bir ekip kuran akademisyenin zamanla yarışı, seyirciyi derin bir gizemin içine çekiyor.

Cesur Denizciler

Okyanus Macerası (Macera, Animasyon) Özellikle çocuk ve genç izleyicileri hedefleyen animasyon, gözü pek denizci Lydia'nın sınırları zorlayan serüvenine odaklanıyor. Lydia, kaybolan kardeşini bulmak için uçan bir gemiyle eşine az rastlanır bir okyanus macerasına atılıyor.

Gerçek Kayıtlar

Vaka 7 (Korku) Haftanın bir diğer iddialı yerli korku filmi, nöro-kriminoloji uzmanı Meltem’in tüyler ürperten araştırmasını merkezine alıyor. İki farklı hastasının sürekli aynı kelimeyi sayıkladığını fark eden Meltem, babaannesinin de günlerce aynı kelimeyi tekrarladığını öğrenince elinde kamerasıyla bu korkunç sır perdesini aralamak için yola çıkıyor.

Evcil Kahramanlar (Animasyon, Aile, Macera)

Lükse alışkın şımarık bir gösteri köpeği ile sokakların kurallarını iyi bilen kurnaz bir kedi… Ülkenin bir ucuna taşınırken ailelerinden kopan bu zıt ikili, yeniden yuvalarına kavuşabilmek için Las Vegas'ın ışıltılı ancak bir o kadar da hareketli sokaklarında tehlike ve aksiyon dolu bir yolculuğa çıkıyor.

Davet (Gerilim, Komedi, Dram)

İnsan ilişkilerinin karanlık yüzüne odaklanan film, eski bir çiftin ev sahipliğinde gerçekleşen sıradan bir akşam yemeğiyle başlıyor. Ancak yemeğe misafir olarak katılan yeni çiftin yaptığı beklenmedik itiraflar ve masada başlattıkları tehlikeli psikolojik oyunlar, geceyi gerilim dolu bir yüzleşmeye çeviriyor.