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Kaynak: Haber Merkezi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Karadeniz temsilcisi, son olarak Fransa ekibi USL Dunkerque forması giyen Antoine Sekongo'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce Amissos Group bünyesinde yer alan USL Dunkerque'de forma giyen merkez orta saha oyuncusu Antoine Sekongo ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, daha önce Amissos Group bünyesinde yer alan USL Dunkerque formasını giyen orta saha oyuncusu Antoine Sekongo ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Samsunspor ailesine hoş geldin Antoine!" ifadelerine yer verildi.

68 MAÇTA 18 GOLE KATKI SAĞLADI

Merkez orta saha pozisyonunda görev yapan Sekongo, USL Dunkerque formasıyla çıktığı 68 resmi maçta 11 gol ve 7 asist üreterek toplam 18 gole doğrudan katkı sağladı.

Samsunspor, genç oyuncunun transferiyle orta saha rotasyonunu güçlendirirken, Sekongo'nun yeni sezonda kırmızı-beyazlı ekibin önemli isimlerinden biri olması bekleniyor.