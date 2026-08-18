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Kaynak: İHA

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı Karadeniz Derbisi'nin hazırlıklarına ara vermeden başladı.

SAMSUNSPOR'DA KARADENİZ DERBİSİ MESAİSİ

Ligin ilk haftasında sahasında Göztepe ile 3-3 berabere kalan Kırmızı-Beyazlılar, karşılaşmanın ardından gözünü Çaykur Rizespor mücadelesine çevirdi.

Teknik Direktör Thorsten Fink yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma çalışmalarıyla başladı.

Futbolcular daha sonra rondo çalışması yaptı. Antrenmanın son bölümünde ise dar alanda çift kale maç oynandı.

GÖZTEPE MAÇINDA OYNAYANLARA ÖZEL PROGRAM

Samsunspor'un Göztepe ile 3-3 berabere kaldığı karşılaşmada forma giyen futbolcular için farklı bir program uygulandı. Bu oyuncular günü rejenerasyon ve yenileme çalışmalarıyla tamamladı.