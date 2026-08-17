Trendyol Süper Lig'de ilk haftanın kapanış maçında Samsunspor Göztepe'yi konuk etti.

Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan nefes kesen mücadele gol düellosna sahne oldu.

Samsun'da çılgın maç: Süper Lig'de ilk haftanın kapanışında tam 6 gol - Resim : 1

GÖZTEPE ALEX MATOS İLE GOL PERDESİNİ ERKEN AÇTI

Karşılaşmaya hızlı başlayan Göztepe, henüz 3. dakikada Alex Matos'un golüyle 1-0 öne geçti.

Samsun'da çılgın maç: Süper Lig'de ilk haftanın kapanışında tam 6 gol - Resim : 2

SAMSUNSPOR İLK YARIDA GERİ DÖNDÜ

Samsunspor'un bu gole yanıtı 30. dakikada geldi. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Marius Mouandilmadji, skoru 1-1'e getirdi.

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Ev sahibi ekip, 43. dakikada Emre Kılınç'ın Joe Mendes'in asistinde kaydettiği golle üstünlüğü ele geçirdi ve soyunma odasına 2-1 önde gitti.

Samsun'da çılgın maç: Süper Lig'de ilk haftanın kapanışında tam 6 gol - Resim : 4

İKİNCİ YARIYA GÖZTEPE GOLLE BAŞLADI

İlk yarıda olduğu gibi ikinci yarının başlangıcında da golü bulan taraf Göztepe oldu. Sinclair Armstrong, 46. dakikada fileleri havalandırarak skoru 2-2'ye taşıdı.

Samsun'da çılgın maç: Süper Lig'de ilk haftanın kapanışında tam 6 gol - Resim : 5

MOUANDILMADJI BU KEZ PENALTIYI KAÇIRDI

Samsunspor, 58. dakikada yeniden öne geçmek için önemli bir fırsat yakaladı. Bir kez daha penaltı noktasına gelen Marius Mouandilmadji bu kez vuruştan yararlanamadı.

Samsun'da çılgın maç: Süper Lig'de ilk haftanın kapanışında tam 6 gol - Resim : 6

GÖZTEPE YİNE ÖNE GEÇTİ AMA SON SÖZÜ SAMSUNSPOR SÖYLEDİ

Kaçan penaltının ardından Göztepe, 65. dakikada üstünlüğü yeniden ele geçirdi. Janderson'un pasında Efkan Bekiroğlu'nun kaydettiği şık golle İzmir temsilcisi skoru 3-2 yaptı.

Samsun'da çılgın maç: Süper Lig'de ilk haftanın kapanışında tam 6 gol - Resim : 7

Maçın son bölümüne geride giren Samsunspor, aradığı beraberlik golünü 90. dakikada buldu. Fatih Kaya'nın asistinde Celil Yüksel 51'de direğe takıldığı şuta benzer mükemmellikte bir vuruşla fileleri havalandırarak skoru 3-3'e getirdi.

Samsun'da çılgın maç: Süper Lig'de ilk haftanın kapanışında tam 6 gol - Resim : 8

6 GOLLÜ MAÇTA PUANLAR PAYLAŞILDI

Kalan bölümde başka gol olmayınca Süper Lig'in ilk haftasının kapanışındaki 6 gollü mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

Samsun'da çılgın maç: Süper Lig'de ilk haftanın kapanışında tam 6 gol - Resim : 9

SÜPER LİG 1. HAFTANIN MAÇ SONUÇLARI

Samsunspor 3-3 Göztepe

Beşiktaş 1-0 Eyüpspor

Amed SK 3-0 Erzurumspor FK

Başakşehir FK 2-0 Kocaelispor

Gaziantep FK 1-1 Alanyaspor

Gençlerbirliği 2-1 Fenerbahçe

Konyaspor 0-1 Çaykur Rizespor

Kasımpaşa 1-1 Trabzonspor

Galatasaray 2-2 Çorum FK