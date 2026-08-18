Tarladan toplandığı anda alıcısını bulan bu meyvede talep patlaması yaşanıyor. Devlet desteğiyle kurduğu tarlasından tonlarca ürün alan girişimciye, Türkiye’nin dört bir yanından sipariş geliyor.
Tarlada altın yumurtlayan hasat: Siparişlere yetişemiyor
Devlet desteğiyle başladı, kısa sürede siparişlere yetişemez hale geldi. Çevre illerin bile sıraya girdiği tarlada hasat zamanı adeta bayram havası yaşanıyor.Kaynak: AA
Çevre illerin dahi sıraya girdiği, kilosu 150 liradan alıcı bulan bu kazançlı hasatta, sezon boyunca tonlarca sipariş ise elde ürün kalmadığı için geri çevriliyor.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Ovabaşı köyünde yaşayan Alpaslan Gedik, yaklaşık 7 yıl önce İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde, İl Özel İdaresi'nin sağladığı yüzde 75 hibe desteğiyle üretime ilk adımını attı. Kurulum maliyetini düşürerek 1 dekarlık alanda üretime başlayan Gedik, ürünün yüksek katma değerini görünce tarlasını kısa sürede 3 dekara genişletti.
TARLADA ALTIN YUMURTLAYAN HASAT
Geleneksel tarım ürünlerine göre çok daha küçük bir alanda yüksek gelir elde ettiğini belirten Gedik, çilek yetiştiriciliği sayesinde kazançlarının arttığını söyledi. Sezon boyunca dekar başına yaklaşık 7 ton çilek aldıklarını aktaran üretici, tarladaki tabloyu ortaya koydu.
Kilosu 150 liradan alıcı bulan taze çilekler, küçük üreticiye adeta can suyu oldu. Gedik, diğer tarla bitkilerine göre kat kat daha fazla kazanç sağladığı için çilek bahçesini daha da büyütmeyi planlıyor.
TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YERİNDEN SİPARİŞ YAĞIYOR
Ürettiği lezzetli çileklere çevre il, ilçe ve köylerden yoğun talep geliyor. Tamamen sipariş üzerine çalıştıklarını ve talepleri not alarak ilerlediklerini söyleyen başarılı üretici, "Gelen yoğun ilgi nedeniyle her yıl yaklaşık 1 ton çilek siparişini karşılayamadan sezonu kapatmak zorunda kalıyoruz" diyerek üretim alanını gelecek yıllarda daha da genişleteceğini dile getirdi.