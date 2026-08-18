Yeniçağ Gazetesi
18 Ağustos 2026 Salı
İstanbul 20°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi Tarlada altın yumurtlayan hasat: Siparişlere yetişemiyor

Tarlada altın yumurtlayan hasat: Siparişlere yetişemiyor

Devlet desteğiyle başladı, kısa sürede siparişlere yetişemez hale geldi. Çevre illerin bile sıraya girdiği tarlada hasat zamanı adeta bayram havası yaşanıyor.

Kaynak: AA
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Tarlada altın yumurtlayan hasat: Siparişlere yetişemiyor - Resim: 1

Tarladan toplandığı anda alıcısını bulan bu meyvede talep patlaması yaşanıyor. Devlet desteğiyle kurduğu tarlasından tonlarca ürün alan girişimciye, Türkiye’nin dört bir yanından sipariş geliyor.

1 6
Tarlada altın yumurtlayan hasat: Siparişlere yetişemiyor - Resim: 2

Çevre illerin dahi sıraya girdiği, kilosu 150 liradan alıcı bulan bu kazançlı hasatta, sezon boyunca tonlarca sipariş ise elde ürün kalmadığı için geri çevriliyor.

2 6
Tarlada altın yumurtlayan hasat: Siparişlere yetişemiyor - Resim: 3

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Ovabaşı köyünde yaşayan Alpaslan Gedik, yaklaşık 7 yıl önce İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde, İl Özel İdaresi'nin sağladığı yüzde 75 hibe desteğiyle üretime ilk adımını attı. Kurulum maliyetini düşürerek 1 dekarlık alanda üretime başlayan Gedik, ürünün yüksek katma değerini görünce tarlasını kısa sürede 3 dekara genişletti.

3 6
Tarlada altın yumurtlayan hasat: Siparişlere yetişemiyor - Resim: 4

TARLADA ALTIN YUMURTLAYAN HASAT

Geleneksel tarım ürünlerine göre çok daha küçük bir alanda yüksek gelir elde ettiğini belirten Gedik, çilek yetiştiriciliği sayesinde kazançlarının arttığını söyledi. Sezon boyunca dekar başına yaklaşık 7 ton çilek aldıklarını aktaran üretici, tarladaki tabloyu ortaya koydu.

4 6
Tarlada altın yumurtlayan hasat: Siparişlere yetişemiyor - Resim: 5

Kilosu 150 liradan alıcı bulan taze çilekler, küçük üreticiye adeta can suyu oldu. Gedik, diğer tarla bitkilerine göre kat kat daha fazla kazanç sağladığı için çilek bahçesini daha da büyütmeyi planlıyor.

5 6
Tarlada altın yumurtlayan hasat: Siparişlere yetişemiyor - Resim: 6

TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YERİNDEN SİPARİŞ YAĞIYOR

Ürettiği lezzetli çileklere çevre il, ilçe ve köylerden yoğun talep geliyor. Tamamen sipariş üzerine çalıştıklarını ve talepleri not alarak ilerlediklerini söyleyen başarılı üretici, "Gelen yoğun ilgi nedeniyle her yıl yaklaşık 1 ton çilek siparişini karşılayamadan sezonu kapatmak zorunda kalıyoruz" diyerek üretim alanını gelecek yıllarda daha da genişleteceğini dile getirdi.

6 6
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro