Olay, Hançerli Mahallesi Eski Postane Sokak’ta bugün oldu. Edinilen bilgiye göre, 36 yaşındaki E.K., sokak ortasında 32 yaşındaki M.G.K.'yi tabancayla her iki bacağından vurarak yaraladı. Yaralı M.G.K., olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Samsun Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli E.K. ise olayda kullandığı tabancayla birlikte polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun’da sokak ortasında silahlı saldırı
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Olay, Hançerli Mahallesi Eski Postane Sokak’ta bugün oldu. Edinilen bilgiye göre, 36 yaşındaki E.K., sokak ortasında 32 yaşındaki M.G.K.'yi tabancayla her iki bacağından vurarak yaraladı. Yaralı M.G.K., olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Samsun Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli E.K. ise olayda kullandığı tabancayla birlikte polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Samsun’un İlkadım ilçesinde bir kişi, sokak ortasında silahlı saldırıya uğraması sonucu yaralandı.
Olay, Hançerli Mahallesi Eski Postane Sokak’ta bugün oldu. Edinilen bilgiye göre, 36 yaşındaki E.K., sokak ortasında 32 yaşındaki M.G.K.'yi tabancayla her iki bacağından vurarak yaraladı. Yaralı M.G.K., olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Samsun Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli E.K. ise olayda kullandığı tabancayla birlikte polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
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