Kaynak: İHA

Olay, Hançerli Mahallesi Eski Postane Sokak’ta bugün oldu. Edinilen bilgiye göre, 36 yaşındaki E.K., sokak ortasında 32 yaşındaki M.G.K.'yi tabancayla her iki bacağından vurarak yaraladı. Yaralı M.G.K., olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Samsun Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli E.K. ise olayda kullandığı tabancayla birlikte polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.