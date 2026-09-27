Samsun'un Atakum ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 21 yaşındaki A.İ. bacağından yaralandı.

Samsun'da kız meselesi kavgası kanlı bitti: Bacağından bıçaklandı - Resim : 1

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, saat 22.30 sıralarında Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi.

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İddiaya göre, aralarında kız meselesi nedeniyle husumet bulunan T.K. (20) ile A.İ. (21) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine T.K., bıçakla A.İ.'yi sol bacağından yaraladı.

Samsun'da kız meselesi kavgası kanlı bitti: Bacağından bıçaklandı - Resim : 3

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı A.İ., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da kız meselesi kavgası kanlı bitti: Bacağından bıçaklandı - Resim : 4

POLİS ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Olayın ardından kaçan T.K.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.