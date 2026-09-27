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Kaynak: DHA

İspanya’dan Tuzla’ya giden Liberya bayraklı ‘Baltic Star’ isimli kimyasal tanker gemisi, Çanakkale Boğazı geçişi sırasında, Nara Burnu açıklarında makine arızası yaptı. Geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait ‘Kurtarma-13’ ve 'Kurtarma-17’ römorkörleri bölgeye sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler bilgilendirildi. Gemi, römorkörler tarafından yedeklenerek Karanlık Liman Demir Sahası’na demirletildi.