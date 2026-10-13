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Kaynak: AA

İngiltere’deki Villa Park Stadı’nda gerçekleştirilecek karşılaşma, Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. Mücadelede Slovak hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak.

Karşılaşmanın yardımcı hakemleri Branislav Hancko ve Jan Pozor olacak. Hakem ekibinde dördüncü hakem olarak ise Peter Kralovic görev yapacak. Dört hakemin tamamı Slovakya’dan seçildi.

Şampiyonlar Ligi’ne 18 yıllık aranın ardından elemeler üzerinden katılma hakkı elde eden Fenerbahçe, organizasyondaki ilk maçında İtalya temsilcisi Roma’yı sahasında ağırladı. Sarı-lacivertliler, mücadeleden 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Aston Villa ise turnuvanın ilk haftasında Belçika ekibi Club Brugge ile deplasmanda karşılaştı. İngiliz temsilcisi, rakibini 3-2 yenerek organizasyona galibiyetle başladı.

TEK EKSİK MERT MÜLDÜR

Fenerbahçe, Aston Villa deplasmanında tek oyuncusundan faydalanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan milli oyuncu Mert Müldür, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe'nin Aston Villa karşısında muhtemel ilk 11'i ise şöyle:

Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Muric