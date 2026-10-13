Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşın sağlığıyla oynayan ve gıdada taklit-tağşiş yapan firmalara yönelik güncellenmiş ifşa listesini yayımladı.
Bakanlık markaları tek tek açıkladı: Sağlığımızla böyle oynamışlar
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada taklit ve tağşiş yapan firmalar listesini güncelledi. Peynirde nişasta, fıstıklı baklavada ay çekirdeği, sucukta yasaklı boya ve takviye gıdalarda ilaç etken maddesi tespit edildi. Bakanlık denetimlerin kararlılıkla süreceğini açıkladı.Kaynak: Haber Merkezi
Şarküteriden tatlıya, zeytinyağından bala kadar pek çok ürün grubunda yapılan denetimlerde, skandal boyutunda uygunsuzluklar ortaya çıkarıldı.
Güncellenen listede yalnızca gıda hileleri değil, sağlığı doğrudan tehlikeye düşürecek kimyasal maddeler de yer aldı.
Takviye edici gıda ve bitkisel ürünlerde ilaç etken maddesi bulunurken, bazı sucuk harçlarında gıdada kullanımına kesinlikle izin verilmeyen yasaklı boyalar tespit edildi.
Hangi Üründen Ne Çıktı? İşte İfşa Edilen Hileler
Bakanlık denetimleri sonucunda kamuoyuna duyurulan ürün grupları ve yapılan hileli işlemler şu şekilde sıralandı:
Antep Fıstıklı Baklava
Fıstık yerine ay çekirdeği ve yeşil gıda boyası kullanıldı.
Tulum Peyniri
Tam yağlı olgunlaştırılmış peynirde nişasta tespit edildi.
Isıl İşlem Görmüş Sucuk ve Et Ürünleri
Harçlarda yasaklı gıda boyası, kanatlı eti ve sakatat kullanıldığı belirlendi.
Natürel Sızma Zeytinyağı
Tohum yağları ve düşük kaliteli zeytinyağları karıştırıldı.
Baharat ve Sumak
Yabancı maddeler ve gıda boyası eklendi.
Kuşburnu Sirkesi
Doğal fermantasyon yerine gıda boyası katıldığı saptandı.
Çiçek Balı
Taklit ve tağşiş yapıldığı tescillendi.
Bakanlıktan Tüketicilere Kritik Uyarı
Gıda güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildiren Bakanlık yetkilileri, vatandaşların alışveriş yaparken oldukça dikkatli olması gerektiğini vurguladı.
Tüketicilerin özellikle satın aldıkları ürünlerde marka, ürün adı, parti ve seri numarası gibi bilgileri kontrol ederek güvenilir gıdaya yönelmeleri önem taşıyor.