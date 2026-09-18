Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürürken Mert Müldür sakatlandı.
Sarı-lacivertli futbolcu, antrenman sırasında dizine aldığı darbenin ardından çalışmayı yarıda bırakmak zorunda kaldı.
MENİSKÜSÜNDE YIRTIK TESPİT EDİLDİ
Fenerbahçe, Mert Müldür'ün sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Futbolcumuz Mert Müldür, bugün gerçekleştirilen antrenmanda dizine aldığı darbe sonucu antrenmanı yarıda bırakmıştır.
Ataşehir Medicana Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde oyuncumuzun menisküsünde yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.”
Mert Müldür'ün tedavi sürecine başlanırken, sahalara dönüş tarihine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.