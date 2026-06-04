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AK Parti'de milletvekiliyken hakkında en çok fezleke olan kişi olduğunu hatırlatan Tayyar, "Yıllarca mahkeme koridorlarında koştum, sonunda kurtuldum. Sadece CHP değil, tüm siyaset arınmalıdır" dedi.

Tayyar'ın paylaşımı şöyle:

Meclise Çağrı.

Yakın tarihin en büyük yolsuzluk davaları görülüyor.

Millet iradesinin tecelligâhı TBMM en ağır saldırıyla karşı karşıya.

Milli egemenliğin sakatlanma riski demokratik rejimi tehdit ediyor.

‘Temayül’ diyerek başı kuma gömme devrinde değiliz.

Tüm siyasi partiler, özellikle iktidar bileşenleri AK Parti ve MHP’nin yanısıra Anamuhalefet Partisi CHP’ye tarihi görev düşüyor.

TBMM, Adalet Bakanlığı ve savcılıklarda bekleyen istisnasız tüm milletvekilleriyle ilgili dokunulmazlık dosyalarının yargıya intikalini sağlamak için Anayasa değişikliğine davet ediyorum.

2016 yılında bunu başardık.

Milletvekiliydim, AK Parti’de hakkında en fazla fezleke olan biriydim.

Yıllarca mahkeme koridorlarında dolaştım, şükür hepsinden kurtuldum.

Madem ‘arınma’ diyoruz.

Sadece CHP değil tüm siyaset arınmalıdır.

Haydi TBMM göreve.