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İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve 7 şüpheli hakkında düzenlenen iddianameyi eksiklikler sebebiyle savcılığa iade etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "uyuşturucu" soruşturması kapsamında Aralık 2025'te gözaltına alınıp tutuklanan Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz ve Ufuk Tetik'in de aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında hazırlanan iddianame 20 Mayıs'ta tamamlanarak İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

İddianamede, Mehmet Akif Ersoy'un "suç örgütü kurma ve yönetme", "nitelikli cinsel saldırı", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" suçlarından cezalandırılması talep edilmişti.

MAHKEME İDDİANAMEYİ İADE ETTİ

Cumhuriyet'ten Batuhan Serim'in haberine göre, iddianame, mahkeme tarafından eksiklikler nedeniyle savcılığa geri gönderildi. Avukatlar, dosyada gizlilik kararı bulunduğu için iade kararının kendileriyle paylaşılmadığını belirtti. Kararın gerekçesinin de henüz kendilerine bildirilmediği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın gerçekleştirdiği soruşturma kapsamında, ‘uyuşturucu madde kullanmak’ ve ‘uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkân sağlamak’ suçlarından eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, gözaltına alınmıştı. Savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Mehmet Akif Ersoy, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alınan tutuklu Mehmet Akif Ersoy uyuşturucu testinin 'pozitif' çıkmıştı. Test sonuçlarına göre Mehmet Akif Ersoy'un saçından alınan örneklerde 'Kokain ve metabolitleri' maddeleri bulunurken, Ersoy'un kanından alınan örneklerde ise herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadığı belirtilmişti.