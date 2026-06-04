Araç sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaşın ve elindeki yaşlı otomobili elden çıkarmaya çalışan sürücülerin gözü kulağı TBMM'ye çevrildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" kapsamında; 25 yaş üstü aracını hurdaya ayıranlara ve en az 3 çocuğu olan dar gelirli ailelere sıfır ÖTV'li, düşük faizli yerli araç imkanı tanınacağı iddia edildi.
Hurda teşviki ve ÖTV'siz sıfır araç hamlesi Meclis'te: Şartları ne? İşte taslak
Hurda teşviki ile ilgili son durum merak ediliyor. ÖTV indirimi ve şartları, Haziran ayına girilirken hurda teşviki son dakika gelişmeleri kapsamında gündemde öne çıkan konular arasında yer almaya devam ediyor. Hurda teşviki ÖTV indirimi yasası Meclis'ten geçti mi? İşte detaylar..Derleyen: Züleyha Öncü
MHP Milletvekili İsmail Özdemir yasa teklifini yeniden gündeme taşırken, Otomotiv Gazetecisi Emre Özpeynirci bütçe gerçeklerini hatırlatarak uyardı. Peki, ÖTV indirim yasası Meclis'ten geçti mi? İşte 2026 güncel durumu...
Haziran ayına girilmesiyle birlikte otomobil piyasasında sıfır araç tedariki ve vergi yükleri tartışılmaya devam ederken, sosyal devlet anlayışı çerçevesinde yeni bir Kanun Teklifi taslağı olgunlaştırıldı. "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" adı altında yürütülen hazırlıklar, özellikle geniş aileleri ve ekonomik ömrünü tamamlamış araç sahiplerini radara alıyor.
Taslaktaki Şartlar Neler? Kimler ÖTV'siz Araç Alabilecek?
Sektör temsilcilerinin "otomotivde devrim" olarak nitelendirdiği paket, sadece bir vergi muafiyeti değil, aynı zamanda Togg başta olmak üzere Türkiye'de üretilen yerli modellere yönelik kamu bankaları destekli, düşük faizli ve uzun vadeli finansman modellerini de içeriyor. Sızan bilgilere göre masadaki şartlar şu şekilde:
Çocuk Şartı: En az 3 ve üzeri çocuk sahibi olan geniş aileler hedef alınıyor.
Mülkiyet Şartı: Başvuru sahibinin üzerine kayıtlı herhangi bir otomobilin bulunmaması gerekiyor.
Yerlilik Şartı: Teşvik, ithal araçlarda geçerli olmayacak. Türkiye'de üretilen ve en az yüzde 40 yerlilik oranına sahip modeller (Togg ve yerli üretim diğer markalar) kapsam dahilinde olacak.
Hurda Ayağı: 25 yaş ve üzerindeki ekonomik ömrünü tamamlamış eski araçlarını hurdaya ayıran vatandaşlar, yeni yerli araç alımlarında devasa ek avantajlar ve matrah indirimleri elde edecek.
Meclis'ten Geçti mi? Tasarı Son Durum Ne?
Vatandaşların en çok merak ettiği "25 yaş üstü hurda indirimi ve ÖTV'siz araç yasası çıktı mı?" sorusunun yanıtı netleşti: Yasa henüz Meclis Genel Kurulu'ndan geçerek yasallaşmadı.
Ancak yasaya giden yolda iki farklı cepheden çok kritik açıklamalar geldi:
Siyaset Kanadı (Umutlu):
MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, daha önce Meclis’e sunduğu hurda araç teşviki yasa teklifini sosyal medya hesabından yeniden paylaşarak, trafiğin gençleşmesi ve çevresel kirliliğin önlenmesi adına bu yasanın çıkmaya yakın olduğunu, sürecin takipçisi olduklarını belirtti
Sektör Analizi (Temkinli):
Otomotiv dünyasının nabzını tutan ünlü gazeteci Emre Özpeynirci ise mevcut vergi sistemi, bütçe açıkları, maliye politikaları ve güncel pazar koşulları dikkate alındığında, devletin böylesine devasa bir ÖTV gelirinden vazgeçerek "ÖTV'siz sıfır araç" uygulamasını hayata geçirmesinin mevcut ekonomik konjonktürde mümkün olmadığını ifade etti.
Yasa teklifi henüz yasallaşmadı, taslak aşamasında. Sanayi Bakanlığı'nın çalışmayı Meclis gündemine getirmesi bekleniyor ancak ekonomi yönetiminin bütçe dengeleri nedeniyle ÖTV muafiyetine şerh koyabileceği belirtiliyor.
Trafikten Men ve Çevre Güvenliği Stratejisi
Düzenlemenin en büyük amaçlarından biri de yollardaki güvenliği artırmak. 25 yaşın üzerindeki araçların hurdaya ayrılmasıyla hem karbon emisyonunun düşürülmesi hem de eski teknolojili araçların neden olduğu trafik kazalarının azaltılması hedefleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın maliyet ve bütçe dengelerini kurarak bu programı TBMM komisyonlarına getirmesi bekleniyor