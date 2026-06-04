Hurda teşviki ve ÖTV'siz sıfır araç hamlesi Meclis'te: Şartları ne? İşte taslak

Meclis'ten Geçti mi? Tasarı Son Durum Ne?

Vatandaşların en çok merak ettiği "25 yaş üstü hurda indirimi ve ÖTV'siz araç yasası çıktı mı?" sorusunun yanıtı netleşti: Yasa henüz Meclis Genel Kurulu'ndan geçerek yasallaşmadı.

Ancak yasaya giden yolda iki farklı cepheden çok kritik açıklamalar geldi: