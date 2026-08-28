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Kaynak: İHA

Manisa’nın Salihli ilçesinde Kaymakam Ali Güldoğan, yaklaşan yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde eğitim kurumlarında sürdürülen çalışmaları yerinde takip etti. Ziyaret programı kapsamında Mehmet Akif Ersoy Anaokulu ile Şehit Mustafa Serin Anadolu İmam Hatip Lisesine giden Kaymakam Güldoğan’a, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen eşlik etti.

Okul idarecileriyle bir araya gelen Güldoğan, yürütülen son hazırlıklar ve binaların fiziki şartlarına dair detaylı bilgiler aldı. İncelemeler sırasında derslikleri ve ortak kullanım alanlarını da gezerek denetleyen Kaymakam Güldoğan, öğrencilerin yeni döneme sağlıklı, güvenli ve elverişli koşullarda başlamasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Okul yöneticilerine yürüttükleri çalışmalarda kolaylıklar dileyen Güldoğan, başlayacak olan eğitim-öğretim yılının tüm öğrenciler, öğretmenler ve veliler adına hayırlı ve başarılı geçmesi temennisinde bulundu.