Gaziantep galibiyeti sonrası soyunma odasında ve sonrasında açıklamalarda bulunan Uçan, takım içi birlik ve aidiyet vurgusu yaptı. Sezonun son bölümüne girilirken olası ayrılık ihtimallerine rağmen herkesin sorumluluk alması gerektiğini ifade etti.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, sahadaki rolüne ilişkin değerlendirmesinde profesyonellikten taviz vermediğini belirtti. İlk 11’de başlasın ya da sonradan oyuna girsin, her zaman maksimum katkı vermeye çalıştığını dile getirdi.

Takım arkadaşlarına da seslenen Salih Uçan, Beşiktaş forması taşıyan herkesin aynı sorumluluğu hissetmesi gerektiğini vurguladı. Sezon sonuna yaklaşılırken motivasyon kaybına izin verilmemesi gerektiğini belirten oyuncu, mücadelenin son düdüğe kadar sürmesi gerektiğini aktardı.