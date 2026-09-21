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Macaristan Futbol Kurumu, Roland Sallai'nin rahatsızlığı sebebiyle milli ekip listesinden çıkarıldığını duyurdu.

Galatasaray'da Osimhen ile Lemina'nın sonrasında Sallai de sakat düştü. Macar oyuncu, milli ekip kadrosundan da muaf tutuldu.

Galatasaray'da Trabzonspor müsabakasında sakatlık geçiren Roland Sallai, Macaristan Milli Ekipten çıkarıldı.

Macaristan Futbol Kurumu, Roland Sallai'nin rahatsızlığı sebebiyle milli ekip listesinden çıkarıldığını duyurdu.

Bu dönem 7 müsabakada görev alan Sallai, 1 skora imza atarken 1 pas katkısı verdi.