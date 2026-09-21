Futbol yorumcularından Erman Toroğlu, haftanın öne çıkan karşılaşmalarını ve Türk futbolunun kanayan yaralarını kaleme aldığı son köşe yazısıyla yine gündeme damga vurdu.
Erman Toroğlu’ndan yaylım ateşi: "Parayla saadet olmuyor, önce akıl lazım"
Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig ve Türk futbolundaki son gelişmeleri kaleme aldığı köşe yazısında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Oynanan karşılaşmaları sert bir dille eleştiren Toroğlu, hem kulüp yönetimlerine hem de hakem performanslarına dikkat çekti.Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe - Eyüpspor mücadelesindeki kalite eksikliğinden Amed - Beşiktaş maçındaki yüksek tempoya ve hakem hatalarına kadar birçok konuyu neşter altına alan Toroğlu; kulüplerin harcadığı devasa bütçeleri ve sahadaki taktiksel yetersizlikleri sert sözlerle eleştirdi.
"FENERBAHÇE’NİN OYNAMAYANLARI BİLE BU MAÇTAN İYİ OLURDU"
Fenerbahçe - Eyüpspor karşılaşmasını değerlendiren Toroğlu, sahadaki tempo ve kalite eksikliğine vurgu yaptı.
Eyüpspor’un Süper Lig’deki performansını anlamakta güçlük çektiğini belirten ünlü yorumcu, "Fenerbahçe’nin maça çıkan kadrosuyla oynamayan yedekleri maç yapsa kafa kafaya bir mücadele olurdu. Eyüpspor’un bu ligde nasıl oynadığını anlamak mümkün değil. Bu durum Türk futbolundaki kanserin bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.
"AMED FATURAYI KESTİ, İHA ROKETİ GİBİ GOLLER ATTI"
Beşiktaş’ın Amed karşısındaki mağlubiyetini ve sahadaki yüksek tempoyu analiz eden Toroğlu, Amed teknik direktörünü ve oyuncularını tebrik etti.
Beşiktaş’ın Avrupa yorgunluğuna rağmen daha iyi bir futbol sergilemesi gerektiğini söyleyen deneyimli yorumcu, şu ifadeleri kullandı:
"Amed teknik direktörü Beşiktaş’ı çok iyi tahlil etmiş ve takımını fiziksel olarak mükemmel hazırlamış. Amed’in attığı ilk iki gol resmen insansız hava aracıyla gönderilen roket gibiydi."
"Siyah-beyazlılar özellikle defansta bireysel hatalar yaptı, Amed de faturayı kesti. Son zamanlarda böyle mücadeleci ve tempolu bir maç izlememiştik."
"150 MİLYON EURO’LUK KADROYA KARŞI AKIL ZAFERİ"
Maçtaki hakem kararlarını ve iki takım arasındaki ekonomik uçurumu da gündeme getiren Toroğlu, sert faullere dikkat çekti
Beşiktaş’ın 6, Amed’in ise 22 faul yaptığını belirten Toroğlu, hakemin taktik faullere engel olamadığını savundu.
Maçın 90. dakikasında Vlahovic’e yapılan hareketin penaltı ve kırmızı kart olması gerektiğini ifade eden usta yorumcu, kadro değerlerine ilişkin dikkat çeken bir kıyaslama yaptı:
"Amed’in sahaya çıkan 11’inin mali değeri 23 milyon Euro iken Beşiktaş’ınki 150 milyon Euro. Bu durum net bir şekilde gösteriyor ki parayla saadet olmuyor."
"Para elbette lazım ama her şeyden önce akıl lazım. Bence Türkiye’deki Dört Büyükler'de yıllardır bu akıl yok."