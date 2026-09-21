Erman Toroğlu’ndan yaylım ateşi: "Parayla saadet olmuyor, önce akıl lazım"

Eyüpspor’un Süper Lig’deki performansını anlamakta güçlük çektiğini belirten ünlü yorumcu, "Fenerbahçe’nin maça çıkan kadrosuyla oynamayan yedekleri maç yapsa kafa kafaya bir mücadele olurdu. Eyüpspor’un bu ligde nasıl oynadığını anlamak mümkün değil. Bu durum Türk futbolundaki kanserin bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.