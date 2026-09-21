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Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasındaki elektrik bağlantısını sağlaması hedeflenen Great Sea Interconnector (GSI) projesinde kritik ve gerilimi tırmandıracak yeni bir aşamaya geçildi. Atina ve Paris, deniz tabanı araştırmalarının yeniden başlatılması öncesinde Türkiye dahil bölgedeki kıyı devletlerine gönderilecek bildirimin içeriği konusunda uzlaşıya vardı.

Kathimerini kaynaklı bilgilere göre bildirim; Fransız bayraklı bir araştırma gemisinin kablonun döşeneceği güzergâhta deniz tabanı araştırmaları gerçekleştireceğini duyuracak. Araştırma sahasının konumuna bağlı olarak Mısır’a da gönderilmesi değerlendirilen bildirimin; araştırma gemisi, projede çoğunluk hissesini elinde bulunduran Fransız yatırım grubu Meridiam veya doğrudan Fransa hükümeti tarafından iletilebileceği belirtiliyor.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de söz konusu araştırmaların "yakında" başlayacağını doğruladı.

TÜRKİYE’DEN İZİN İSTENMEYECEK: YUNANİSTAN’IN NAVTEX PLANI

Atina’nın hazırladığı planın en dikkat çeken ayrıntısı ise faaliyetler için Türkiye’den herhangi bir izin talep edilmeyecek olması. Yunanistan yönetimi ve Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis, yürütülecek araştırmalar için Türkiye’nin onayının gerekmediğini ve böyle bir talepte bulunulmayacağını savundu.

Çalışmalar öncesinde gerekli denizcilik duyurusunun, Yunanistan Deniz Kuvvetleri Hidrografi Dairesi’nin Kandiye istasyonu üzerinden NAVTEX olarak yayımlanması planlanıyor. Atina, bu uygulamanın amacını yalnızca deniz trafiğini bilgilendirmek ve olası kazaları önlemek olarak açıklıyor.

ANKARA’NIN MUHTEMEL HAMLESİ VE DİPLOMATİK GERİLİM

Atina'nın bu adımı karşısında gözler Ankara’ya çevrildi. Türkiye, egemenlik hakları ve yetki alanı iddiasında bulunduğu deniz bölgelerinde yürütülecek araştırma veya kablo döşeme faaliyetleri öncesinde, ilgili geminin bayrak devletinin diplomatik kanallardan iletişime geçmesi gerektiği yönündeki tutumunu koruyor.

Ankara’nın araştırmalar başlamadan önce yeni bir NAVTEX yayımlayarak diplomatik temas talep etmesi bekleniyor. Bu durum, Atina'nın bildirimini teknik bir duyurunun ötesine taşıyarak Ege ve Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanları anlaşmazlığında yeni bir kriz başlığına dönüştürüyor.

FRANSA PROJEDE NEDEN AKTİF ROL ALIYOR?

GSI projesinde dengeler, Fransız yatırım grubu Meridiam'ın 5 Ağustos'ta şirket çoğunluk hissedarı olmasıyla değişti. IPTO, GSI ve Fransız kablo üreticisi Nexans arasında imzalanan anlaşmanın ardından Fransa’nın projedeki ağırlığı arttı.

Atina, Fransa’nın Fransız bayraklı gemi sağlayarak projede daha görünür rol almasını, Türkiye ile yaşanabilecek olası bir gerilimde Paris’in daha aktif konumlanması için stratejik bir koz olarak görüyor. Konu, Miçotakis ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 9 Eylül’deki Paris görüşmesinde de ana gündem maddelerinden biri oldu.

GREAT SEA INTERCONNECTOR (GSI) PROJESİ NEDİR VE NEDEN ÖNEMLİ?

GSI projesi sadece Yunanistan ve GKRY arasında değil; Yunanistan, GKRY ve İsrail elektrik şebekelerini birbirine bağlamayı hedefleyen devasa bir enerji nakil hattı olarak öne çıkıyor:

KAPSAM VE KAPASİTE

Projenin Yunanistan-GKRY ayağı Girit ile GKRY arasında 898 kilometrelik denizaltı kablosundan oluşuyor ve 1.000 megavat kapasiteye sahip. Projenin toplam uzunluğu ise 1.208 kilometre olarak planlanıyor.

AB DESTEĞİ

Avrupa Birliği (AB), projeyi GKRY’nin elektrik izolasyonunu sona erdirecek "Energy Highways" ve stratejik Projects of Common Interest (Ortak Çıkar Projeleri) kapsamında değerlendirerek yüz milyonlarca avroluk finansmanla destekliyor.

DAHA ÖNCE NE YAŞANMIŞTI?

2024 yılında İtalyan bayraklı Ievoli Relume araştırma gemisinin aynı güzergâhtaki faaliyetlerine Türkiye müdahale etmiş, kendi kıta sahanlığı ihlal edildiği gerekçesiyle çalışmalara itiraz etmişti. Yaşanan kriz üzerine Paris ve Atina, bu kez Fransız bayraklı bir gemi ve kıyı devletlerine önceden bildirim yapılması içeren yeni bir formülü devreye soktu.

ATİNA’NIN İÇ SİYASET HESABI: 2027 SEÇİMLERİ VE OPEKEPE SKANDALI

GSI projesinin zamanlaması, Yunanistan iç siyasetindeki gelişmelerle de doğrudan bağlantılı:

Anketlerdeki Düşüş: 2027 baharında seçime gidecek olan Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi partisi, 2023’teki yüzde 40,5’lik oy oranından yüzde 29 seviyelerine gerilemiş durumda.

Ekonomik Kriz ve Önlemler: Hayat pahalılığıyla mücadele eden hükümet, 3,5 milyar avroluk yeni bir ekonomik paket açıklarken elektrik fiyatlarını 3 yıl içinde yüzde 30 düşürmeyi hedefliyor.

OPEKEPE Sübvansiyon Skandalı: AB tarım desteklerinin dağıtımındaki usulsüzlükler ve Avrupa Savcılığı’nın iktidar milletvekillerini de içeren soruşturması, özellikle kırsaldaki çiftçi oylarında ciddi kayba yol açtı.

Miçotakis hükümeti, Dış politikada Fransa desteğiyle atılan bu adımı hem Doğu Akdeniz’deki iddialarını sürdürmek hem de iç siyasette seçmen desteğini yeniden toplamak için kritik bir araç olarak kullanıyor.