Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından kent genelinde aralıklarla etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
ALT GEÇİT SULARLA KAPLANDI!
İzmit ilçesine bağlı Alikahya Fatih Mahallesi Altıncıoğlu Caddesi'nde bulunan bir alt geçit, sabah saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle suyla doldu. Su birikintisi nedeniyle yayalar, alt geçidi kullanamadı.
SÜRÜCÜLER ALTERNATİF GÜZERGAHLARA YÖNELDİ!
Bazı sürücüler, araçları alt geçitte dikkatli şekilde ilerledi, bazıları ise alternatif güzergahlara yöneldi.