Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Zonguldak genelinde iki gündür aralıklarla devam eden kuvvetli sağanak, kıyı bölgelerinde olumsuzluklara yol açtı. Yağışın etkisiyle yollardan ve dere yataklarından sürüklenen çamurlu su, denizle buluştu.

Toprak birikintilerinin denize ulaşmasıyla birlikte, özellikle liman bölgesi ve sahil hattında belirgin bir renk değişimi meydana geldi. İl merkezinin yanı sıra Kozlu ilçesi kıyılarında da deniz yüzeyinin geniş bir bölümünün çamur rengini aldığı kaydedildi.

Akıntıyla birlikte kıyı boyunca yayılan çamurlu su, sahil şeridinde geniş bir alanı kapsadı.