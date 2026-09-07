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Bayern Münih'te forma giyen eski Galatasaraylı Sacha Boey'un geleceği yeniden gündeme geldi. Yaz transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen 25 yaşındaki futbolcuyla ilgili kulüpten yeni bir açıklama geldi.

Fanatik'in haberine göre Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, yaz aylarında Boey ile yollarını ayırmak istediklerini daha önce açıkça ifade etmişti. Ancak kulübün diğer sportif direktörü Christoph Freund, daha sonra yaptığı açıklamada ayrılık ihtimalinin azaldığını belirtmişti.

BAYERN'DEN BOEY İÇİN FARKLI MESAJLAR

Freund, Boey'un sezon öncesi kampında iyi bir performans ortaya koyduğunu ve profesyonel tavrıyla dikkat çektiğini ifade etmişti.

Fransız futbolcunun takımda kalması durumunda kadronun bir parçası olacağını belirten Freund, Boey'un diğer oyuncular gibi forma şansı için mücadele edeceğini söylemişti.

Ancak Max Eberl'den gelen son açıklama, transfer ihtimalinin henüz tamamen kapanmadığını gösterdi.

AYRILIK İHTİMALİ DEVAM EDİYOR

Boey'un durumunu uzun süredir yakından takip ettiklerini belirten Eberl, bazı ülkelerde transfer döneminin halen devam ettiğini hatırlattı. Bu açıklama, Bayern Münih'in uygun şartların oluşması halinde Fransız sağ bekin ayrılığına izin verebileceği şeklinde değerlendirildi.

Bayern Münih ile iki yıl daha sözleşmesi bulunan Sacha Boey'un güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

Boey'un transfer döneminin devam ettiği ülkelerden birine gidip gitmeyeceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.