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Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında takımdan ayrılması beklenen Rodrigo Becao'nun yeni adresi netleşiyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre 30 yaşındaki Brezilyalı stoper, Rusya temsilcisi Rodina Moskova ile transfer sürecini tamamlamak üzere İstanbul'dan ayrıldı. Becao'nun sağlık kontrollerinden geçmek için Rusya'ya gittiği bildirildi.

RODİNA MOSKOVA İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Fenerbahçe'nin kadro planlamasında yer almayan Becao için bir süredir Rusya'dan gelen tekliflerin değerlendirildiği belirtiliyordu.

Rodina Moskova'nın deneyimli savunmacının transferi konusunda anlaşmaya vardığı aktarıldı. Becao'nun Rusya'da yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

8,3 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Fenerbahçe, Rodrigo Becao'yu 2023-2024 sezonunun başında İtalya Serie A ekibi Udinese'den 8,3 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

Brezilyalı savunmacı sarı-lacivertli formayla 38 karşılaşmada görev alırken 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Becao, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını ise Kasımpaşa'da kiralık olarak geçirdi.

Sağlık kontrollerinde herhangi bir sorun çıkmaması halinde Becao'nun Rodina Moskova'ya transferinin resmiyet kazanması bekleniyor.