Asgari ücretle başladı bir ev sahibi oldu: Çok kazandıracak gizli formül

Mert Başaran, bir tanıdığının Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) üzerinden yaptığı birikimi örnek göstererek, asgari ücret tutarındaki birikiminin tam 7,5 milyon TL’ye geldiğini söyledi. Bu tutar asgari ücreti 267'ye katladığı hesaplandı.

Ünlü ekonomist Mert Başaran, tasarruf ve birikim üzerine yaptığı çarpıcı açıklamalarla sosyal medyanın gündemine oturdu. Bazı ekonomistlerin "küçük rakamlarla birikim yapılmaz" algısına sert çıkan Başaran, gerçek verilerle konuşarak tasarrufun gücünü savundu.

Ensonhaber ekranlarında önemli değerlendirmelerde bulunan Başaran, aylık 30.000 TL gibi rakamların küçümsenmesine tepki gösterdi.

Vatandaşın moralinin bozulmaması gerektiğini vurgulayan Başaran, "Damlaya damlaya göl olur" felsefesinin matematiksel karşılığını örneklerle anlattı.

Başaran, bir tanıdığının Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) üzerinden yaptığı birikimi örnek göstererek, düzenli tasarrufun geldiği noktayı şu sözlerle özetledi:

"Bir arkadaşım yaklaşık 7-8 yıldır her ay asgari ücret tutarında birikim yapıyor. İlk başladığında rakamlar çok küçüktü, şimdi ise ciddi seviyelere geldi. Şu an hesabında tam 7,5 milyon TL var. Hedefi bu paranın 10 yıl içinde 1 milyon dolar seviyesine ulaşması ki bu gayet mümkün."

Ekonomistlerin "30 bin lirayla bir şey olmaz, harcayın gitsin" yönündeki tavsiyelerini eleştiren Başaran, bu söylemlerin küçük tasarruf sahiplerini yatırımdan soğuttuğuna dikkat çekti:

"30 bin lira ile bir şey olmaz dendiğinde, ayda 5 bin lira biriktirebilen adam 'hiç olmaz' diyerek vazgeçiyor.

Aylık 30 bin lirayı 10-20 yıl boyunca kenara koyup altına bile yatırsanız, gelecekte 1 milyon dolara yakın bir servetiniz olur. Bana inanmayan gitsin yapay zekaya sorsun; 'Son 25 yılda ayda 10 bin lirayı altına koysaydım ne olurdu?' diye. Çıkan sonuca şaşıracaksınız."

30.000 TL'nin Türkiye şartlarında biriktirilmesi zor bir rakam olduğunu kabul eden Başaran, asıl meselenin rakamın büyüklüğü değil, süreklilik ve disiplin olduğunu belirtti.

Tasarruf yapmak isteyenlerin moralinin bozulmaması gerektiğini ifade eden ünlü ekonomist, doğru yatırım araçlarıyla küçük meblağların devasa servetlere dönüşebileceğinin altını çizdi.

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.

