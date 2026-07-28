Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin, küresel finans sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya’dan dikkat çeken altın yorumu: Merkez bankalarının alımları neyin işareti? - Resim : 1

Moskova’da Rusya Federal Gençlik Ajansı tarafından düzenlenen “Anlamlar Bölgesi” forumunda konuşan Oreşkin, merkez bankalarının altın rezervlerini artırmasının finansal dengelerdeki değişime işaret ettiğini öne sürdü.

Putin'den ve Aliyev'e telefonPutin'den ve Aliyev'e telefonDünya

Oreşkin, “Merkez bankalarının 2022’de küresel ölçekte altın alımlarını hızla artırdığı açıkça görülüyor. Bu, Batı finans sisteminden uzaklaşmanın belirtilerinden birisidir.” ifadelerini kullandı.

“REZERV BİRİKTİRMEK RİSKLİ GÖRÜLDÜ”

Yaptırımların yoğun şekilde kullanılmasının, yaptırım uygulayan ülkelere yönelik güven kaybını artırdığını savunan Oreşkin, ülkelerin rezerv tercihlerini yeniden değerlendirdiğini belirtti.

Oreşkin, “Herkes, G7 ülkelerinin para birimlerinde rezerv ve varlık biriktirmenin çok riskli olduğunu anladı.” değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'dan Ukrayna'ya askeri gemi saldırısıRusya'dan Ukrayna'ya askeri gemi saldırısıDünya

KÜRESEL FİNANS SİSTEMİNDE YENİ DENGELER VURGUSU

Dünyanın çok kutuplu bir yapıya doğru ilerlediğini ifade eden Oreşkin, yeni güç merkezlerinin ortaya çıktığını, mevcut merkezlerin ise etkisinin zamanla azaldığını söyledi.

Fransa'da kuyumculuğun başyapıtı çalındı: Müzelerde neler oluyorFransa'da kuyumculuğun başyapıtı çalındı: Müzelerde neler oluyorDünya

Rusya’nın “dört büyük egemenlik merkezinden biri” olduğunu savunan Oreşkin, Batılı ülkelerin yaptırımlar yoluyla Rusya’yı izole etme girişimlerinin başarısız olduğunu ileri sürdü.