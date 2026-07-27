Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Fransa'da Louvre Müzesi'ndeki soygunun yankıları sürerken, bu kez Châtillon-sur-Seine bölgesinde yer alan Musée du Pays Châtillonnais hedef alındı. Geçmişteki ilk soygun girişiminde başarısız olan hırsızlar, ertesi hafta "kuyumculuk zanaatının başyapıtı" olarak nitelendirilen Vix Leydisi'ne ait altın kolyeyi çalmayı başardı.

Müze yetkilileri, 18 Temmuz Cumartesi günü sabaha karşı 05:00 sularında gerçekleşen ilk sızma girişiminin alarmların çalması ve güvenlik ekiplerinin süratle olay yerine ulaşması sayesinde engellendiğini belirtti. Konuya ilişkin Le Figaro'ya açıklama yapan Müze Müdürü Cécile Zicot, "Herhangi bir izinsiz giriş olmadı" ifadesini kullandı.

Buna karşın, Kasım 2025 ile Temmuz 2026 tarihlerindeki iki başarısız müdahalenin ardından kurum yeniden profesyonel bir baskına uğradı. MÖ 5. yüzyıldan kalma tarihi hazinenin en nadide parçalarından biri olan Vix Leydisi'nin altın kolyesi bu son operasyonda çalındı.

Bölge sakinleri, Cuma günü Châtillon semalarında devriye gezen bir jandarma helikopteri ile karadaki yoğun polis hareketliliğine tanıklık etti. Oluşturulan geniş çaplı güvenlik çemberinin, saatler önce gerçekleşen tarihi eser hırsızlığına yönelik başlatılan soruşturmayla bağlantılı olduğu anlaşıldı.

ÇALINAN ESER SAHTE DEĞİLDİ

Olay yerinde emniyet güçleriyle uzun süre incelemelerde bulunan Châtillon-sur-Seine Bölge Başkanı Jérémie Brigand, derin bir şok yaşadığını dile getirdi. Brigand'ı en çok hayrete düşüren husus ise çalınan takının bir imitasyon değil, Vix Leydisi'ne ait özgün bir tarihi eser olmasıydı.

MÜZE İÇİNDE ZİYARETÇİ GİBİ DOLAŞTILAR

Dijon Savcılığı'nın aktardığı detaylara göre, kolyenin korunduğu cam muhafaza parçalandı. İki kişi oldukları tahmin edilen şüphelilerin resepsiyon kanalından binaya girdiğini belirten yetkili, yaşanan aksiyonu şu sözlerle aktardı: "Ziyaretçi gibi girdiler. Sonra profesyonellerin hızı ve lojistiğiyle hareket ettiler. Bu suçun failleri, önemli güvenlik önlemlerine rağmen kolyeyi ele geçirmeyi ve ana girişten kaçmayı başardılar."

Yöneticiler, yaşanan vakayı kamusal çıkarlara ve kültürel mirasa yapılmış ağır bir darbe şeklinde nitelendirirken; buna rağmen travmatik olayın ortasında soğukkanlılığını koruyan müze personelinin takdire şayan bir tutum sergilendiğini vurguladı.

Bölge Başkanı Jérémie Brigand açısından bu durum çok daha üzücü bir hal aldı; zira paha biçilemez Vix Vazosu'nu bünyesinde barındıran kurum, Kasım 2025'te ve 17-18 Temmuz gecesinde iki ayrı hırsızlık tehlikesi savuşturmuştu. Brigand, yerel idarenin son yıllarda kapalı devre kamera sistemlerini güçlendirmek adına 150 bin Euro tutarında güvenlik yatırımı yaptığını beyan etti.

ÇALINAN ESERİN ÖNEMİ

Arkeoloji kaynaklarına göre söz konusu gerdanlık, 480 gram ağırlığında som altından dökülmüş bir banttan oluşuyor. 1953 yılında gün yüzüne çıkarılan ve Kelt Avrupası'nın en ihtişamlı anıt mezarlarından biri kabul edilen Vix Hazinesi'nin merkezinde yer alıyor. René Joffroy ve Maurice Moisson tarafından yürütülen kazılarda, Vix Prensesi'nin mezarıyla birlikte meşhur bronz Yunan krateri de keşfedilmişti.

Kurumun resmi kayıtlarında, MÖ 500 civarına (Erken Demir Çağı) tarihlenen Erken Dönem Kelt sanatının simgesi Vix Leydisi'nin, altın torc dahil görkemli mücevherlerle bezenmiş bir tören arabası üzerinde defnedildiği bilgisi aktarılıyor. 2500 yıllık bu özel torc, net 480 gramlık kütlesiyle dikkat çekiyor.

Eserin uç kısımlarında aslan pençesi figürleri yer alırken, halkanın gövdeyle birleştiği hassas noktalarda kanatlı minyatür at kabartmaları göze çarpıyor. İlk keşfinden 66 yıl sonra, 2019 sonbaharında Inrap arkeologları ve üniversite gönüllüleri alanda yeni bilimsel araştırmalar yürütmüştü.