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Kaynak: AA

Kremlin Sarayından yapılan açıklamada; Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, telefon görüşmesi yaptı.

Rusya ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin görüşüldüğü aramada liderler, ikili ilişkilerin yapıcı nitelikte olduğunu, hükümetler ve ilgili kurumlar arasındaki diyaloğun yoğunlaştığını vurguladı.

Karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini geliştirme konusunda kararlı olduklarını da iki lider dile getirdi.

Putin ve Aliyev görüşmede ayrıca uluslararası gündemdeki konular da ele alındı.