Başkurdistan Cumhuriyeti Başkanı Radiy Habirov, yazılı açıklamasında Salavat kentindeki sanayi bölgesinin yoğun insansız hava aracı saldırılarının hedefi olduğunu belirtti.
Saldırı sırasında İHA'lardan birinin bölgeye düştüğünü aktaran Habirov, olayın ardından yangın çıktığını ve müdahale ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.
Rusya'nın e-ticaret platformu Wildberries de tesislerinden birinin bulunduğu bölgede yangın çıktığını ve söz konusu tesisin boşaltıldığını açıkladı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise bölgedeki bir petrol rafinerisinde yangın çıktığı görüldü.