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Kaynak: AA

Bakanlığın açıklamasında, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin bilgilere yer verildi.

Odessa bölgesindeki limanların hedef alındığı belirtilen açıklamada, Reni Limanı'nda Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait yönetim merkezinin vurulduğu bildirildi. İzmail Limanı'nda ise Ukrayna askerlerinin geçici olarak bulunduğu alan ile askeri malzemelerin sevkiyatında ve depolanmasında kullanılan altyapı tesislerinin hedef olduğu aktarıldı.

Saldırıların insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirildiği ifade edildi.