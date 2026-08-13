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Kaynak: Haber Merkezi

İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, hastanede zatürre tedavisi görmesine rağmen TBMM Genel Kurulu’ndaki Çerçeve Yasa oylamasına katılmak için ambulansla Meclis’e geldiği öğrenildi.

Çirkin’in sağlık sorunlarına rağmen oylamaya katılarak düzenlemeye “hayır” oyu verdiği belirlendi.

Oylama öncesinde tedavi gördüğü hastaneden ambulansla Meclis’e getirildiği belirtilen Çirkin, İYİ Parti grubunun diğer milletvekilleriyle birlikte yasa teklifine karşı oy kullandı.

TBMM Genel Kurulu’nda “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi” 467 kabul, 87 ret ve 7 çekimser oyla kabul edilmişti. İYİ Parti grubundaki 29 milletvekilinin tamamının ise oylamada “hayır” oyu kullandığı bildirildi.

Oylamanın ardından Çirkin’in yeniden ambulansla hastaneye sevk edildiği aktarıldı.