İstanbul'un bazı ilçelerinde denize girmek yasaklandı

Şile Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçenin sahil, koy ve plajlarında Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Windfinder verilerine göre, dalga yüksekliği dikkate alınarak 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince 13-14 Ağustos'ta denize girmenin yasaklandığı duyuruldu.