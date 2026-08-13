Yeniçağ Gazetesi
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İstanbul'un bazı ilçelerinde denize girmek yasaklandı

İstanbul’da sıcak hava ve deniz koşullarına ilişkin alınan karar doğrultusunda, bazı ilçelerde vatandaşların denize girmesine geçici olarak yasak getirildi.

Kaynak: AA
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İstanbul'un bazı ilçelerinde denize girmek yasaklandı - Resim: 1

İstanbul’da dalga yüksekliği nedeniyle Şile, Arnavutköy ve Sarıyer’de bazı sahillerde can güvenliği gerekçesiyle belirli günlerde denize girmek yasaklandı.

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İstanbul'un bazı ilçelerinde denize girmek yasaklandı - Resim: 2

İstanbul'un Şile ve Arnavutköy ilçelerindeki sahiller ile Sarıyer'deki Kısırkaya Halk Plajı'nda, dalga yüksekliği nedeniyle belirli günlerde denize girilmesi yasaklandı.

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İstanbul'un bazı ilçelerinde denize girmek yasaklandı - Resim: 3

Şile Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçenin sahil, koy ve plajlarında Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Windfinder verilerine göre, dalga yüksekliği dikkate alınarak 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince 13-14 Ağustos'ta denize girmenin yasaklandığı duyuruldu.

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İstanbul'un bazı ilçelerinde denize girmek yasaklandı - Resim: 4

Arnavutköy Kaymakamlığından yapılan duyuruda da dalga yüksekliğinin fazla olması nedeniyle 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince 13, 14, 15 ve 16 Ağustos'ta denize girilmesinin yasaklandığı bildirildi.

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İstanbul'un bazı ilçelerinde denize girmek yasaklandı - Resim: 5

Sarıyer Kaymakamlığı ise son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda 13-14 Ağustos'ta dalga boyunun yüksek olacağının değerlendirildiği, can güvenliği açısından herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla Kısırkaya Halk Plajı'nın denize ve plaj girişine kapatılmasına karar verildiği belirtildi.

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