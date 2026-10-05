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Kaynak: AA

Rusya'nın Sibirya bölgesinde yer alan İrkutsk kentindeki Sibirya ve Uzak Doğu İrkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsü'nde görevli bir personelin hastalanması üzerine yetkililer harekete geçti. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden (Rospotrebnadzor) yapılan açıklamada, kurum çalışanına "nedeni belirlenemeyen zatürre" teşhisi konulduğu ve bölgede özel önlemlerin uygulandığı bildirildi.

Rospotrebnadzor, hastadan alınan örneklerde yapılan kapsamlı laboratuvar incelemeleri sonucunda personelin mesleki faaliyetiyle bağlantılı herhangi bir mikroorganizmaya rastlanmadığını kaydetti. Açıklamada ayrıca, "İrkutsk bölgesi ile İrkutsk ve Şelehov kentlerindeki sıhhi ve epidemiyolojik durum istikrarlıdır" ifadelerine yer verildi.

VALİLİKTEN "TEHLİKELİ ENFEKSİYON ŞÜPHESİ" İLE OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

Açıklanan resmi verilere göre, İrkutsk Bölge Valisi İgor Kobzev 2 Ekim tarihinde bölgede yaşayan bir kişide "özellikle tehlikeli bir enfeksiyon şüphesi" bulunduğuna dair bilgiler üzerine acil tedbir aldı. Vali Kobzev, durum değerlendirmesi yapmak amacıyla Olağanüstü Sıhhi ve Salgınla Mücadele Komisyonu'nu toplayarak önlemleri masaya yatırdı.

SOSYAL MEDYADA "AKCİĞER VEBASI" İDDİASI GÜNDEME GELDİ

Resmi makamlar durumun kontrol altında olduğunu ve vakada mesleki enfeksiyon izine rastlanmadığını vurgulasa da, bazı sosyal medya kanallarında farklı iddialar ortaya atıldı. Aynı gün paylaşılan iddialarda, veba ile mücadele enstitüsünde görev yapan çalışanın "akciğer vebası" nedeniyle hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Resmi kurumlar ile sosyal medyadaki iddialar arasındaki çelişki takip edilirken, bölgedeki epidemiyolojik durumun yakından izlendiği belirtiliyor.