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Kaynak: AA / DHA / İHA

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Zelenskiy’nin Rusya’nın Ukrayna’daki insansız hava aracı (İHA) ve füze üretim tesisleri ile Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan altyapıya yönelik saldırılarına karşılık, Rus petrol rafinerilerine saldırıların yoğunlaştırılacağını açıkladığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Rusya’nın Kiev ve Ukrayna’nın diğer bölgelerine yönelik yoğun saldırılarının Ukrayna tarafının eylemlerine karşılık gerçekleştirildiği savunuldu. Kiev’in Rusya’daki Devlet Duması seçimlerini saldırılarla engellemeye çalıştığı da ileri sürüldü.

“SALDIRILAR ARTIRILACAK”

Rusya Savunma Bakanlığı, Zelenskiy’nin bugünkü açıklamasının ardından Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Kiev ve Ukrayna’nın diğer bölgelerindeki askeri ve askeri sanayi tesisleri ile bunlarla bağlantılı altyapıya yönelik saldırılarını artıracağını bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, “Ukrayna halkının bunun için yalnızca Kiev rejiminin başındaki kişiyi suçlaması gerekir. Bunun tüm kişisel ve siyasi sorumluluğunu taşıyan kişi Zelenskiy'dir” ifadelerine yer verildi.

Rusya’nın açıklaması, Zelenskiy’nin Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırıların artırılacağı yönündeki sözlerinin ardından geldi.