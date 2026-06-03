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Açıklamada, Şubat 2022’ye kadar Rus otomobil pazarında lider konumda bulunan Batılı markaların Ukrayna’daki savaş sonrası ülkeden çekildiği hatırlatıldı. Bu süreçte durma noktasına gelen otomobil satışlarının, özellikle Çinli üreticilerin ihracatını artırması ve yerli üreticilerin kapasiteyi yükseltmesiyle yeniden toparlandığı belirtildi.

YERLİ ÜRETİM ŞARTI DEVREYE ALINDI

Rus hükümetinin, Çinli şirketlerin pazardaki payının hızla artması üzerine yeni düzenlemelere gittiği ifade edildi. Buna göre, ülkede otomobil satışı yapabilmek için yerli üretim gibi çeşitli şartların yürürlüğe konulduğu aktarıldı.

PARALEL İTHALAT DEVAM EDİYOR

Öte yandan Rusya’da tüketicilerin Batılı markalara erişimi tamamen kesilmiş değil. Vatandaşların, paralel ithalat yöntemiyle Batılı otomobillere ulaşmayı sürdürdüğü kaydedildi.

Yüksek finansman maliyetlerine rağmen satışlardaki artış, Rus otomotiv pazarında toparlanma eğiliminin devam ettiğine işaret ediyor.