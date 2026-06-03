Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Maden suyu mu, soda mı? Uzman isim noktayı koydu

Maden suyu mu, soda mı? Uzman isim noktayı koydu

Türkiye, maden suyu tüketiminde dünya sıralamasında gerilerde yer alırken uzman isim özellikle yaz aylarında günde 1-2 şişe sade maden suyunun mineral desteği ve sıvı dengesi için önemli olduğunu vurguluyor.

Sinan Başhan Derleyen: Sinan Başhan
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Maden suyu mu, soda mı? Uzman isim noktayı koydu - Resim: 1

Doç. Dr. Özlem Bozkaya Türkiye’de maden suyu tüketiminin dünya ortalamasının oldukça altında kaldığına dikkat çekerek, özellikle sıcak havalarda kaybedilen minerallerin yerine konulması için sade maden suyunun düzenli olarak tüketilmesi gerektiğini ifade etti.

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Maden suyu mu, soda mı? Uzman isim noktayı koydu - Resim: 2

Maden suyu tüketiminde ülke olarak dünyada en gerilerdeyiz diyen Bozkaya
"Daha çok tüketmemiz gerek" vurgusu yaptı.

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Maden suyu mu, soda mı? Uzman isim noktayı koydu - Resim: 3

"SODA MADEN SUYU DEĞİLDİR"

Doç. Dr. Özlem Bozkaya maden suyu kullanımına ilişkin dikkat çeken ifadeleri:

- Soda, maden suyu değildir içine gaz basılmış faydasız bir sıvıdır.

- Günde 1-2 şişe maden suyu -özellikle yaz aylarında- mutlaka tüketiniz.

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Maden suyu mu, soda mı? Uzman isim noktayı koydu - Resim: 4

- Arıtma su kullanıyorsanız 1 litreye 4-5 yemek k. Maden suyu ekleyerek suyu mineralli hale getiriniz.

- Tansiyon hastaları da maden suyu içebilir, günlük tuz tüketiminden emin değillerse maden suyundan aldıkları sodyumu kısıtlamak adına düşük sodyumlu olanları tercih edebilirler.

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Maden suyu mu, soda mı? Uzman isim noktayı koydu - Resim: 5

Yemekten hemen sonra tüketilmesi sindirime yardımcı olmaz tam tersi; sindirim problemleri olanlarda sindirimi daha da bozabilir; yemekten en az 30-40 dk geçmiş olsun.

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Maden suyu mu, soda mı? Uzman isim noktayı koydu - Resim: 6

- Meyveli, şekerli, katkılı olanları değil SADE MADEN SUYU tercih ediniz.

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Maden suyu mu, soda mı? Uzman isim noktayı koydu - Resim: 7

HANGİ MARKA TERCİH EDİLMELİ?

- Dönüşümlü olarak hepsinden olabilir (ara ara farklı mineral içerikli olanları da tüketmiş olursunuz) Tercihen düşük sodyum-yüksek magnezyum olanlar.

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Kaynak: Haber Merkezi
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