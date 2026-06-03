Kapalıçarşı güncel altın fiyatları: 3 Haziran çarşamba gram altın, çeyrek altın , petrol kaç TL?

Fed Baskısı ve Güçlü ABD Verileri Altını Ezdi

Piyasa uzmanları, Orta Doğu'da aylardır sönmeyen yangının güvenli liman algısını teorik olarak desteklediğini ancak madalyonun diğer yüzünün çok daha ağır bastığını vurguluyor. ABD'den gelen son güçlü istihdam verilerinin beklentilerin üzerinde açıklanması, Fed'in faiz indirim süreçlerini tamamen rafa kaldırmasına, hatta para piyasalarında yıl sonuna kadar yeni faiz artışı ihtimallerinin konuşulmasına neden oldu. Faiz getirisiz bir varlık olan altın, faizlerin yüksek kalacağı sinyaliyle baskılanmaya devam ediyor.