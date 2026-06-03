Altın yatırımcısının yüzü haziran ayının ilk günlerinde de gülmüyor. Küresel gelişmelerin emtia piyasalarında yönü aşağı çevirmesiyle birlikte, ekran başındaki hareketlilik zirve yaptı. Güne düşüş eğilimiyle başlayan sarı metal, hem jeopolitik krizlerin maliyet baskısını hem de ABD ekonomisinden gelen şahin sinyalleri sırtında taşıyor.
Kapalıçarşı güncel altın fiyatları: 3 Haziran çarşamba gram altın, çeyrek altın , petrol kaç TL?
Piyasalarda yeni gün hareketli başladı. Küresel gelişmelerin etkisiyle fiyatlarda yön değişirken, yatırımcılar günün ilk saatlerinde ekranlara kilitlendi. İşte Kapalıçarşı gram, çeyrek ve diğer altın türlerinde son durum...Derleyen: Züleyha Öncü
Fed Baskısı ve Güçlü ABD Verileri Altını Ezdi
Piyasa uzmanları, Orta Doğu'da aylardır sönmeyen yangının güvenli liman algısını teorik olarak desteklediğini ancak madalyonun diğer yüzünün çok daha ağır bastığını vurguluyor. ABD'den gelen son güçlü istihdam verilerinin beklentilerin üzerinde açıklanması, Fed'in faiz indirim süreçlerini tamamen rafa kaldırmasına, hatta para piyasalarında yıl sonuna kadar yeni faiz artışı ihtimallerinin konuşulmasına neden oldu. Faiz getirisiz bir varlık olan altın, faizlerin yüksek kalacağı sinyaliyle baskılanmaya devam ediyor.
Yeni güne başlangıçta ons altın 4 bin 477 dolar düzeyinde işlem görürken, yurt içinde gram altın ise 6 bin 615 TL seviyelerinden alıcı aradı. İlerleyen saatlerde spot piyasada fiyatlar anlık makas değişiklikleriyle tablodaki son halini aldı.
Ekonomik verilerin ardından günün ilk saatlerinde serbest piyasada tescillenen resmi satış fiyatları listelendi. Gram altın 6.626 TL'den alıcı bulurken, tam altın 43.465 TL sınırında dengelendi.
İşte Günün İlk Saatlerinde Güncel Altın Satış Fiyatları:
Yatırımcıların ve düğün sezonu öncesi hazırlık yapan vatandaşların yakından takip ettiği serbest piyasa güncel satış rakamları şu şekilde netleşti:
Gram Altın Satış Fiyatı: 6.626,26 TL
Çeyrek Altın Satış Fiyatı: 10.879,00
Yarım Altın Satış Fiyatı: 21.738,00 TL
Tam Altın Satış Fiyatı: 43.465,42 TL
Cumhuriyet Altını Satış Fiyatı: 43.363,00 TL
Gremse Altın Satış Fiyatı: 108.996,88 TL
Ons Altın Satış Fiyatı: 4.486,25 Dolar
GÜMÜŞ BUGÜN NE KADAR?
Güncel piyasa verilerine göre gram gümüş fiyatı 110,92 TL ile 114,27 TL arasında, gümüş ons fiyatı ise 75,88 Dolar seviyesinden işlem görmektedir
BRENT PETROL BUGÜN NE KADAR?
Bugün, 3 Haziran 2026 tarihi itibarıyla uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 97 dolar seviyesine doğru yükseliş göstermektedir.
BİTCOİN BUGÜN NE KADAR?
Bugün, 3 Haziran 2026 tarihi itibarıyla Bitcoin (BTC) fiyatı yaklaşık 67.128 dolar seviyelerinden işlem görmektedir.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.