Marketlerde kapış kapış satılıyordu: Yoğurt reyonunda büyük tehlike

Sözcü'nün haberine göre, buna karşın gıda mühendisleri, diyetisyenler ve uluslararası tüketici hakları kuruluşları, günümüz market raflarını incelediklerinde bizim hissettiğimiz bu huzuru taşımıyorlar. Hatta büyük bir kısmının birleştiği nokta tam olarak şu: "Şu an marketlerden satın aldığınız yoğurtların pek çoğu, gerçekte ambalajıyla sağlıklı görünmeye çalışan birer tüketici aldatmacasından ibaret."

Fransa merkezli popüler tüketici dergisi 60 Millions de Consommateurs (60 Milyon Tüketici) başta olmak üzere, dünya çapındaki gıda araştırmacılarının yürüttüğü çalışmalar, her gün alışveriş sepetimize eklediğimiz o masum paketlerin arkasında dönen oyunları açıkça ortaya koyuyor.