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Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta gerilim karşılıklı sınır ötesi operasyonlarla tırmanmaya devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Rusya sınırları içerisindeki bazı kritik ve önemli stratejik noktalara yönelik başarılı saldırılar gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Saldırıların Ukrayna ordusu ve güvenlik servislerinin farklı birimlerince koordineli bir şekilde yürütüldüğünü belirten Zelenskiy, gelişmeyi şu sözlerle aktardı:

"Bu gece Rusya topraklarındaki önemli hedefler vuruldu. Ukrayna'nın uzun menzilli saldırı planı, barışı daha da yakınlaştırmak için tam olarak gerektiği gibi uygulanıyor."

SINIRDAN YÜZLERCE KİLOMETRE UZAKTAKİ ÜSLER HEDEF ALINDI

Zelenskiy'nin paylaştığı bilgilere göre, Ukrayna sınırına oldukça uzak mesafede bulunan kritik lojistik ve askeri tesisler tam isabetle hedef alındı. Operasyon kapsamında vurulan noktalar şunlar oldu:

-St. Petersburg Petrol Terminali: Ukrayna sınırından yaklaşık 1100 kilometre uzaklıkta bulunan stratejik enerji tesisi.

-Kronstadt Deniz Üssü: St. Petersburg ile aynı bölgede yer alan önemli askeri deniz üssü.

-Tambov Mühimmat Deposu: Ukrayna'ya yaklaşık 600 kilometre mesafede konumlanan Rus ordusuna ait mühimmat depolama alanı.

-Ukrayna lideri, açıklamasıyla birlikte düzenlenen bazı hava saldırılarına ait anları içeren bir video görüntüsü de paylaştı.

Ukrayna Hava Savunması 189 İHA'yı Düşürdü

Diğer taraftan, Ukrayna semalarında da yoğun bir hava hareketliliği yaşandı. Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yayımlanan resmi rapora göre, Rusya ordusu gece saatlerinde Ukrayna topraklarına yönelik toplam 198 insansız hava aracı (İHA) ile büyük bir saldırı dalgası başlattı. Ukrayna hava savunma sistemlerinin müdahalesi sonucunda, fırlatılan İHA'lardan 189'unun havada imha edilerek etkisiz hale getirildiği bildirildi.