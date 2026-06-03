SGK Uzmanı Özgür Erdursun, en düşük emekli maaşını açıkladı

Milyonların geçim mücadelesi verdiği bu dönemde en çok merak edilen "En düşük emekli aylığı kaç liraya yükselecek?" sorusuna da yanıt veren Erdursun, şu anki kök maaş ve taban aylık uygulamalarını göz önünde bulundurarak şu tahminlerde bulundu: