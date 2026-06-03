Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Meteoroloji saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Meteoroloji, mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklara rağmen birçok il için yerel gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Kastamonu, Yozgat, Sivas ve Orta Karadeniz için öğleden sonrası için ani sel ve su baskını uyarısı verildi.

Gülsüm Hülya Sundu Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
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Meteoroloji saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre, bugün yurt genelinde dinamik ve değişken bir hava durumu bizi bekliyor. Gün içinde parçalı bulutlu başlayacak gökyüzü, zamanla yerini yoğun bulutlara ve sağanak yağışlara bırakacak.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 2

Bugün ülkenin büyük bir bölümünde şemsiyeleri hazır tutmakta fayda var. Yağışların etkili olacağı yerler; İç Anadolu, Akdeniz’in iç bölgeleri, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı. Marmara ve Ege: Edirne, Kırklareli ve Afyonkarahisar, Adıyaman ve Diyarbakır çevreleri oldu.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 3

Öğle saatlerinden itibaren bazı illerimizde yağışların şiddetini artırması bekleniyor. Yerel olarak kuvvetli sağanak yağış; Orta Karadeniz'in iç kesimleri Kastamonu, Yozgat ve Sivas çevrelerinde olacağı vurgulandı. Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı bu bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın ekstra temkinli ve tedbirli olması gerekiyor.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 4

Yağışlara rağmen hava sıcaklıkları yüksek seyretmeye devam ediyor. Yurdun kuzeybatı kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 8 derece, diğer bölgelerde ise 2 ila 4 derece üzerinde hissettirecek. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman ise orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 5

Bölgelere göre hava durumu şu şekilde olacak;

MARMARA
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 28°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 29°C
Parçalı bulutlu

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Meteoroloji saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 6

EGE
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 32°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 33°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 28°C
Parçalı bulutlu

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Meteoroloji saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 7

AKDENİZ
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 25°C
Parçalı bulutlu

BURDUR °C, 27°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 27°C
Parçalı bulutlu

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Meteoroloji saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 8

İÇ ANADOLU
Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Yozgat ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 28°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

8 13
Meteoroloji saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 9

BATI KARADENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 26°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 31°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

KASTAMONU °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 10

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN °C, 26°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 23°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 22°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 11

DOĞU ANADOLU
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 28°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 21°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

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Meteoroloji saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 12

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 30°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 28°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 29°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 33°C
Parçalı bulutlu

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Meteoroloji saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 13
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