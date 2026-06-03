Meteoroloji saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN °C, 26°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 22°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı