Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Antalya Kaleiçi’ndeki evinde cansız bedeni bulunan Alman milyoner ve "Tahıl Kralı" Arthur Strudel’in şüpheli ölümü, arkasında devasa soru işaretleri bıraktı. Ünlü iş insanının, hayatını kaybetmeden hemen önce milyarlık şirketinin tüm yetkilerini Rus sevgilisine devrettiğinin ortaya çıkması olayın seyrini değiştirdi.

Alman vatandaşı Arthur Strudel, yaklaşık 6 ay önce Antalya'daki Kaleiçi'nden satın aldığı iki katlı evde, Rus uyruklu sevgilisi Elena L. ile birlikte yaşamaya başladı. SABAH'ın haberinde yer alan bilgilere göre; bu süreçte Türk vatandaşlığına da geçen çiftten Elena L., iddiaya göre 3 Temmuz'da kızını getirmek için ülkesine gitti ve 7 Temmuz'da geri döndü.

Kapıyı çalmasına rağmen yanıt alamayınca komşusunun bahçe kapısından eve giren Elena L., üst kata çıktığında sevgilisi Arthur Strudel'i hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, Strudel'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ölümün şüpheli bulunması üzerine Strudel'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



MİLYARLIK ŞİRKETİN SAHİBİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Antalya'da yaşanan olayın ardından hayatını kaybeden Arthur Strudel'in geçmişine dair detaylar netleşti. Strudel'in Almanya'daki babasının yaklaşık 5 bin kişiyi istihdam eden ve geçen yıl 1,3 milyar avro gelir açıklayan bir döküm şirketinin bulunduğu öğrenildi. Önceleri burada çalışan Strudel'in, 2004'te bu şirketten ayrılarak tarım şirketi kurduğu ve bölgede "Tahıl Kralı" olarak tanındığı belirlendi.

ŞİRKETİNİ SEVGİLİSİNE DEVRETMİŞ

Strudel'in, 2024'te eşinden ayrıldıktan sonra şirketin imza yetkisini sevgilisi Elena L.'ye devrettiği, 2025'te ise oğlu Philipp S.'nin vekaletnamesini iptal ettiği ortaya çıktı. Milyoner iş insanının ani ölümü üzerine çocukları, babalarının hiçbir sağlık problemi olmadığını belirterek öldürüldüğünü iddia etti.



MALİKANESİNDEN ASKERİ CEPHANELİK ÇIKTI

Alman polisi, ailenin haklarını korumak amacıyla 9 Temmuz günü "Tahıl Kralı"nın ülkesindeki malikanesine baskın düzenledi. Polis ekiplerinin malikanede yaptığı aramalarda yüzlerce makineli tüfek ve mühimmat ele geçirildi. Askeri mühimmatın bir bölümünün toprağa gömülü olduğu bildirildi. Strudel'in kesin ölüm nedeni, adli tıp kurumundan gelecek otopsi raporuyla netlik kazanacak.