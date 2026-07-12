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Kaynak: DHA

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesi’nde, sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 5 katlı apartmandan yayılan ağır koku üzerine bina sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ!

Eve giren ekipler, apartmanın en üst katında tek başına yaşayan Suriye uyruklu 37 yaşındaki Refah Kadour'u hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Kadour’un hayatını kaybettiği tespit edildi.

OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

5 çocuk annesi Kadour’un cenazesi, , yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.