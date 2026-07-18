Volkswagen, elektrikli araç yelpazesini genişletme stratejisi doğrultusunda, günlük kullanıma yönelik geliştirdiği ID. Polo modelinin 37 kWh batarya kapasitesine sahip yeni seçeneğini ana vatanında siparişe sundu.
Yok pahasına Volkswagen: Ucuz elektrikli Polo otomobil satışta
Alman otomotiv devi Volkswagen, şehir içi ulaşıma odaklanan elektrikli ID. Polo modelinin 37 kWh bataryalı yeni versiyonu için Almanya'daki ön satış sürecini başlattı.Kaynak: Haber Merkezi
Erişilebilir fiyat politikasıyla öne çıkan bu versiyon, özellikle şehir içi trafiği ve kısa mesafeli yolculuklar için optimize edilen teknik detaylarıyla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.
Markanın elektrikli mobiliteyi tabana yayma hedefinin önemli bir parçası olan araç, Trend donanım paketiyle 24.995 Euro'dan başlayan fiyat etiketiyle alıcı buluyor. Müşteriler; Trend, Life ve Style olmak üzere üç farklı donanım seviyesi arasından tercih yapabiliyor.
Modelin motor tarafında ise 116 beygir (85 kW) ve 135 beygir (99 kW) güç üretebilen iki farklı güç alternatifi yer alıyor. Net 37 kWh batarya hacmi bulunan elektrikli ID. Polo, WLTP verilerine göre tek bir şarjla 334 kilometreye kadar yol kat edebiliyor.
Gelişmiş şarj mimarisine sahip olan otomobil, 90 kW DC hızlı şarj istasyonlarına bağlandığında yaklaşık 23 dakika içinde yüzde 10'dan yüzde 80 doluluk oranına erişebiliyor.
Aracın kabin tasarımında teknolojik ögeler dikkat çekiyor. İç mekanda 10 inç boyutundaki dijital gösterge paneli ile 13 inç büyüklüğündeki bilgi-eğlence sistemi kullanıcılara standart olarak sunuluyor.
Pazara yeni giriş yapmasına rağmen yoğun bir taleple karşılaşan ID. Polo, "Elektrikli Şehir Otomobili Ailesi" çatısı altında şimdiden 25 bin adet sipariş barajını aşmayı başardı.