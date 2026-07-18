Yok pahasına Volkswagen: Ucuz elektrikli Polo otomobil satışta

Markanın elektrikli mobiliteyi tabana yayma hedefinin önemli bir parçası olan araç, Trend donanım paketiyle 24.995 Euro'dan başlayan fiyat etiketiyle alıcı buluyor. Müşteriler; Trend, Life ve Style olmak üzere üç farklı donanım seviyesi arasından tercih yapabiliyor.