Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyet ve savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Kazadan sonra helikopterin yerinin tespit edildiği buna rağmen enkaza günler sonra ulaşıldığı aktarıldı.
Muhsin Yazıcıoğlu davasında kan donduran itiraf: Enkazı bulup ölmesini beklemişler
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Muhsin Yazıcıoğlu2nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada kan donduran itiraflar geldi. Yazıcıoğlu'nun içinde olduğu helikopterin enkazının aynı gün bulunduğu ancak öldüklerinden emin olmak için günlerce gidilmediği ortaya çıktı.Kaynak: Diğer
9 MAHREM İMAMLA İRTİBAT
Sivil Kaza Kırım ekibinde görevli olmamasına rağmen ekiple birlikte helikopterin enkazına giden ve helikopterdeki bazı parçaları söken Kenan Köksal'ın; HTS kayıtlarında, 15 Temmuz’da sıkıyönetim listesinde Bolu-Düzce Sıkıyönetim Komutanı olarak atanan Tuğgeneral İsmail Güneser ile iki kez görüştüğü ve 9 mahrem imamla irtibatlı olduğu belirlendi. Köksal, hakkındaki suçlamaları inkâr etti.
Yazıcıoğlu'nun bulunduğu helikopterin kırıma uğradığı anda bölgede uçuş yapan F-4 uçağının pilotlarından Ali Armağan'ın FETÖ geçmişi ortaya çıktı. 15 Temmuz sonrasında FETÖ üyeliğinden tutuklanan Armağan’ın, 2010 yılından itibaren örgütün gizli operasyonel hatlarını kullandığı ve örgütün sözde TSK imamı Adil Öksüz ile 2012-2014 yılları arasında 152 defa iletişim kurduğu tespit edildi.
Ayrıca Adil Öksüz’ün Sakarya’da kaldığı evde ele geçirilen, örgüt elebaşı Fetullah Gülen’e ait bir kitabın iç sayfasında Armağan'ın eşi Şerife Armağan’ın parmak izine ulaşıldı.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Kaza Kırım Heyeti'nde görevli olan emekli Astsubay Bekir Çerikçi ise ifadesinde kazayı hava şartlarına bağladı.
ENKAZI BULUP ÖLMESİNİ BEKLEMİŞLER
O dönem Kahramanmaraş İstihbarat Şube'de görevli olan İsmail Kaya’nın ifadesinde ise dikkat çeken itiraflar yer aldı. Kaya; olay günü Yazıcıoğlu'nun ayağının kırık olduğunu ve Göksun Devlet Hastanesine götürüldüğünü iddia ederek arama kurtarma çalışmalarının duraksamasına, hedef bölgenin başka yerlere kaydırılmasına neden olan sahte bilgi notunu, dönemin İstihbarat Amiri Dursun Özmen’in emriyle gönderdiğini söyledi.
İsmail Kaya ifadesinde, şubede görevli İlyas Uçar'ın kazadan hemen sonra baz istasyonu sinyal verileri üzerinden 1.5 kilometrelik bir alanda kaza yerini doğru tespit ettiğini itiraf etti. Buna rağmen enkaza ancak üç gün sonra ulaşıldığını belirten Kaya, Uçar’ın sitem ederek, “Israrla benim bulduğum adrese gitmiyorlar” şeklinde konuştuğunu aktardı.
KAYIP CİHAZLAR RAPORDA YOK
Kaza Kırım ekibinde yer alan Kerem Mumcuoğlu, emniyet ifadesinde helikopterin kayıp parçalarıyla ilgili itiraflarda bulundu.
Enkazda yaptıkları ilk incelemede cihazların yerinde olduğunu, ancak daha sonra kaybolduğunu fark ettiklerini belirten Mumcuoğlu, "Kayıp olan cihazı rapora yazdırmak istemiştim ancak Feridun Seren, Cumhuriyet Savcılığına bilgi verildiğini beyan ederek bize 'Raporda yazmamıza gerek yok' demişti" ifadelerini kullandı.
ISPARTA UÇAĞINI DA İNCELEMİŞ
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında Kaza Kırım Heyeti Başkanı olan Feridun Seren'in, 30 Kasım 2007’de Isparta’da düşen ve içinde Türkiye’nin nükleer çalışmalarını yürüten 6 bilim insanının da bulunduğu 57 kişinin hayatını kaybettiği Atlasjet uçağı kazasında da Kaza Kırım ekibinin başında olduğu ortaya çıktı. Sahte tutanak hazırlamakla suçlanan Seren de ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.
Kaza Kırım ekibinde yer alan ve düşen helikopterin başında fotoğrafı bulunan Mehmet Sevdim, emniyetteki ifadesinde; kaza yerinde ilk gün çektikleri fotoğraflar ile ikinci gün çektikleri fotoğrafları karşılaştırdıklarında bir cihazın yerinde olmadığını fark ettiklerini söyledi.
Öte yandan Sevdim’in, FETÖ’nün emniyetteki mahrem yapılanmasında faaliyet yürüten Hakan Aydoğan, Hüseyin Taşdoğan ve Ekrem Can ile irtibatlı olduğu tespit edildi.
Soruşturma kapsamındaki diğer sanıklar da emniyet ve savcılık ifadelerinde suçlamaları reddetti.
NE OLMUŞTU?
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu hayatlarını kaybetmeleriyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden 19’u tutuklandı.