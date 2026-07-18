Muhsin Yazıcıoğlu davasında kan donduran itiraf: Enkazı bulup ölmesini beklemişler

9 MAHREM İMAMLA İRTİBAT

Sivil Kaza Kırım ekibinde görevli olmamasına rağmen ekiple birlikte helikopterin enkazına giden ve helikopterdeki bazı parçaları söken Kenan Köksal'ın; HTS kayıtlarında, 15 Temmuz’da sıkıyönetim listesinde Bolu-Düzce Sıkıyönetim Komutanı olarak atanan Tuğgeneral İsmail Güneser ile iki kez görüştüğü ve 9 mahrem imamla irtibatlı olduğu belirlendi. Köksal, hakkındaki suçlamaları inkâr etti.