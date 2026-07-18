Fiorentina, Oulai transferini bitirdi: Trabzonspor'a dev bonservis

Bu transferle Trabzonspor'un kasasına önemli bir gelir girmesi beklenirken, Oulai de yalnızca bir sezon içinde bonservis değerini yaklaşık 24,5 milyon euro artırarak dikkat çekici bir çıkışa imza attı. Genç futbolcu, kulübün son yıllarda en yüksek değer artışı sağlayan isimlerinden biri olarak öne çıktı.