Yeni sezon öncesinde kadrosunu şekillendirmeyi sürdüren Trabzonspor'da bir ayrılık daha yaşandı.
Fiorentina, Oulai transferini bitirdi: Trabzonspor'a dev bonservis
Trabzonspor'un genç yıldızı Oulai, İtalya Serie A ekibi Fiorentina'ya transfer oldu. Bordo-mavililer, transferden yaklaşık 30 milyon euro gelir elde etmeyi beklerken, genç futbolcu bir sezonda bonservis değerini 5,5 kat artırdı.Kaynak: İHA
Bordo-mavili ekibin genç oyuncusu Oulai, Serie A temsilcisi Fiorentina'ya transfer oldu.
Transfer işlemlerini tamamlamak üzere özel uçakla İstanbul'dan İtalya'ya giden futbolcu, gece saatlerinde Bologna Marconi Havalimanı'na indi
Kulüp yetkilileri tarafından karşılanan Oulai, sağlık kontrolleri ve resmi işlemler için Fiorentina'nın tesisi Viola Park'a geçti.
Bir sezonda değerini katladı
Trabzonspor, genç oyuncuyu geçtiğimiz sezon Fransa'nın Bastia Kulübü'nden 5,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.
Bordo-mavili formayla sergilediği performansın ardından Avrupa kulüplerinin radarına giren Oulai'nin, yaklaşık 30 milyon euro karşılığında Fiorentina'ya transfer olduğu belirtildi.
Bu transferle Trabzonspor'un kasasına önemli bir gelir girmesi beklenirken, Oulai de yalnızca bir sezon içinde bonservis değerini yaklaşık 24,5 milyon euro artırarak dikkat çekici bir çıkışa imza attı. Genç futbolcu, kulübün son yıllarda en yüksek değer artışı sağlayan isimlerinden biri olarak öne çıktı.