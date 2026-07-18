Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Fiorentina, Oulai transferini bitirdi: Trabzonspor'a dev bonservis

Fiorentina, Oulai transferini bitirdi: Trabzonspor'a dev bonservis

Trabzonspor'un genç yıldızı Oulai, İtalya Serie A ekibi Fiorentina'ya transfer oldu. Bordo-mavililer, transferden yaklaşık 30 milyon euro gelir elde etmeyi beklerken, genç futbolcu bir sezonda bonservis değerini 5,5 kat artırdı.

Kaynak: İHA
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Fiorentina, Oulai transferini bitirdi: Trabzonspor'a dev bonservis - Resim: 1

Yeni sezon öncesinde kadrosunu şekillendirmeyi sürdüren Trabzonspor'da bir ayrılık daha yaşandı.

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Fiorentina, Oulai transferini bitirdi: Trabzonspor'a dev bonservis - Resim: 2

Bordo-mavili ekibin genç oyuncusu Oulai, Serie A temsilcisi Fiorentina'ya transfer oldu.

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Fiorentina, Oulai transferini bitirdi: Trabzonspor'a dev bonservis - Resim: 3

Transfer işlemlerini tamamlamak üzere özel uçakla İstanbul'dan İtalya'ya giden futbolcu, gece saatlerinde Bologna Marconi Havalimanı'na indi

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Fiorentina, Oulai transferini bitirdi: Trabzonspor'a dev bonservis - Resim: 4

Kulüp yetkilileri tarafından karşılanan Oulai, sağlık kontrolleri ve resmi işlemler için Fiorentina'nın tesisi Viola Park'a geçti.

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Fiorentina, Oulai transferini bitirdi: Trabzonspor'a dev bonservis - Resim: 5

Bir sezonda değerini katladı
Trabzonspor, genç oyuncuyu geçtiğimiz sezon Fransa'nın Bastia Kulübü'nden 5,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

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Fiorentina, Oulai transferini bitirdi: Trabzonspor'a dev bonservis - Resim: 6

Bordo-mavili formayla sergilediği performansın ardından Avrupa kulüplerinin radarına giren Oulai'nin, yaklaşık 30 milyon euro karşılığında Fiorentina'ya transfer olduğu belirtildi.

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Fiorentina, Oulai transferini bitirdi: Trabzonspor'a dev bonservis - Resim: 7

Bu transferle Trabzonspor'un kasasına önemli bir gelir girmesi beklenirken, Oulai de yalnızca bir sezon içinde bonservis değerini yaklaşık 24,5 milyon euro artırarak dikkat çekici bir çıkışa imza attı. Genç futbolcu, kulübün son yıllarda en yüksek değer artışı sağlayan isimlerinden biri olarak öne çıktı.

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