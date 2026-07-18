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Kaynak: İHA

Hakkında yürütülen "İrtikap" soruşturması kapsamında yaklaşık iki aydır cezaevinde bulunan Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, Sulh Ceza Mahkemesi’nin kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere ev hapsi ve adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tahliye kararına itiraz etmesi üzerine Albayrak, avukatıyla birlikte Düzce Adliyesi’ne geldi.

Albayrak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fikret Albayrak, "icbar suretiyle irtikap" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ilk olarak 23 Mayıs'ta tutuklanmış, ertesi gün İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı.